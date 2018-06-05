俄國「哈士奇」核攻擊潛艦 平價可大量布署

俄國設計新的攻擊潛艦哈士奇級，它的帆罩相對低矮，以減少阻力。(圖/孔雀石設計局)

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中時電子報

俄羅斯最新的核動力攻擊潛艦是「亞森級」(Yasen-class)，目前已完成1艘，而2號艦喀山號也許今年可以完工，然而亞森級太過複雜，於是俄國扛算開發一種較便宜的新式核動力攻擊潛艦，稱為「哈士奇」(Husky)，以補充潛艦部隊，預計首艘哈士奇潛艦將於2027年投入服役。

大眾機械(popular mechanics)報導，哈士奇的計畫從2014年首次批露，最初由聖彼得堡孔雀石設計局(Malakhit)負責出資設計，設計工作已初步完成，準備交給北德文斯克造船廠建造。據報導，該型潛艦除了水下獵殺以外，也會配備新型的「鋯石」超音速反艦飛彈。

Covert Shores網站稱，哈士奇潛艦是比亞森級更便宜選擇，要是以美國潛艦為例，亞森級就相當於美國海軍的海狼級(sea wolf class,過於昂貴，被削減產量只剩3艘)，而哈士級潛艦就相當於維吉尼亞級(Virginia-class submarine,774級，已完成17艘)。

哈士奇級的外型很圓潤，是沿襲前蘇聯時代的阿爾法級攻擊潛艦(Alfa class )，也同樣採用雙層船體壓力殼設計，不過哈士奇的方向舵改為阻力更小的X形排列，而不是阿爾法的十字形排列，也取消當時蘇聯潛艦常用的球形聲吶陣列和拖曳陣列，改用側翼陣列來替代。

俄國正在試驗的鋯石飛彈推測圖，據俄國軍方的說法，測試中曾經達到8馬赫的極高速。(圖/俄國衛星網)

至於它的飛彈武器，一般認為應該安裝了垂直發射系統模組，能夠攜帶對陸地攻擊的3M-54口徑巡航飛彈，另外就是塔斯社所提到的鋯石超音速反艦飛彈。然而目前對鋯石飛彈的所知甚少，真正的外觀也還沒有公布，俄羅斯稱，它的極速達到8馬赫，以超燃超壓發動機為動力。

(中時電子報)

文章來源：Russia is Working on a New Sub with Hypersonic Missiles

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