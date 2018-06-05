頑童擔綱金曲頒獎人 瞄準紅毯第一人

2018年06月05日 21:46 中時 蔡琛儀

頑童對於得獎抱持平常心。（蘇蔓攝）

頑童對於得獎抱持平常心。（蘇蔓攝）

頑童MJ116在今年金曲獎二度入圍「最佳演唱組合獎」，而他們將在8月11日首度攻蛋開唱，日前門票開賣後隨即秒殺，他們也宣布8月12日再加開一場，算是雙喜臨門。他們除了將在今年金曲獎以入圍者身分參加，日前還在hito頒獎典禮不小心嘴滑，洩漏將在金曲獎擔任頒獎人，他們也放話今年金曲獎要穿上帥氣西裝，力奪「紅毯第一帥」。

頑童擔心頒獎時不知道要講什麼導言，瘦子以金曲主持人蕭敬騰為例，「你看，他講話這樣子都能主持。」由於日前hito頒獎典禮發生周興哲名字被頒獎人誤唸成周星馳的糗事，大淵笑說：「我比較擔心手滑獎盃摔斷頭，這樣要怪我還是領獎人？」

談到將首度攻蛋，瘦子說，他們過去和張震嶽、熱狗在「兄弟本色」時期曾兩度攻蛋，讓他們幾乎要忘記當初出道時立志發願「要自己在小巨蛋開唱」的心願。雖說過去常在小巨蛋舞台開唱，但他們說每次登台都還是非常緊張，會非常注意歌迷的反應，像是日前hito頒獎典禮就有注意到觀眾都很冷靜、今年春浪時，看到第一排的觀眾都坐著，忍不住開口想要逗觀眾。

小春老婆呆寶靜近日參加《中國新說唱》節目錄影，一去就是七天，他坦言老婆還沒去錄影時就一直覺得很緊張，但他安撫老婆「當作去交朋友」，這幾天也都由他或其他頑童成員幫忙輪流帶兒子「大王」。近日包括熱狗、張震嶽也相繼有寶寶出生，瘦子說目前仍不考慮結婚生小孩，覺得玩別人家的孩子就好，大淵則打趣說：「最近好像是投胎潮。」

(中時 )