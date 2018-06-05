愛買「豐台灣」 逾500項台灣特色商品、安心生鮮5折起

2018年06月05日 21:52 工商 劉馥瑜

愛買積極搜羅各地友善小農食材。圖為屏東金鑽鳳梨。圖／業者提供

愛買積極搜羅各地友善小農食材。圖為台東紅藜先生吳正忠。圖／業者提供

愛買積極搜羅各地友善小農食材。圖為嘉義鯛魚腹肉。圖／業者提供

愛買全新「愛好農‧挺好食」嚴選各地小農食材入餡的烘焙麵包。圖為法式鹹豬肉麵包。圖／業者提供

量販業者愛買宣布，明（6）起至6月19日，愛買將推出500項台灣各地農產品、在地團購、經典零食及友善安心生鮮等商品，最低5折起，包括：1.2KG屏東金鑽鳳梨特價39元、愛文芒果每台斤39元、花蓮大西瓜20台斤以上198元，持續以「友善培育，安心生鮮」為主題，提供消費者最新鮮、最安心的食材。

愛買公關經理王佳慧說，愛買走遍全台100多個鄉鎮、環島10萬多公里，就是為了尋找友善農產；她觀察，隨著國人健康及環保意識提升，近兩年友善小農食材成功帶動愛買生鮮商品銷量增5倍。

鑑於消費者需求提升，愛買6月19日前推出300項安心生鮮商品，如台東紅藜、嘉義鯛魚腹肉、桃園蘆竹有機葉菜、台南將軍綠蘆筍、嘉義溪口紫心地瓜、彰化芳苑優酪豬、台南北門虱目魚及10多款小農鮮乳新上市。

今年愛買「豐台灣」檔期，更全新推出「愛好農‧挺好食」嚴選各地小農食材入餡的烘焙麵包及強調道地「正宗台味」的夏日冰涼甜湯全面特價39元起。並強先通路獨家與獲獎無數的柯鴻圖藝術家，合作推出臺華窯紀念杯，帶動來客。

(工商 )