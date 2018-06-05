金曲風向球放榜 準歌后徐佳瑩雙料入選

2018年06月05日 21:57 中時 蔡琛儀

小宇專輯被評完整度更勝以往。（喜鵲娛樂提供）

吳汶芳創作的旋律語調極具個人特色。（福茂提供）

阿妹專輯編曲單純，營造出情感迎面撲來的澎湃。（聲動娛樂提供）

「中華音樂人交流協會 2017年度十大專輯暨單曲」由中華音樂人交流協會、MUST 社團法人中華音樂著作權協會共同合辦，已邁入第 21個年頭，每年都在金曲獎前夕頒發，被視為金曲風向球指標，今年由中華音樂人理事長李建復擔綱評審團年度總召，黃韻玲出任評審團主席，並與多位評審擔任總評選，其中陳珊妮，以及在今年金曲獎入圍五項，並叩關歌后的徐佳瑩都在年度專輯、單曲雙料入選。

評審團表示，徐佳瑩《心裡學》可說集她近年功力之大成，勾動靈魂的旋律聲線，洗鍊而不炫耀，是流行唱片市場少數能做出藝術性又有說服力的作品；而專輯中主打〈言不由衷〉則是艾怡良傾心之作，勾動人心的詞曲創作，搭配徐佳瑩細膩動人的聲線，兼具藝術與商業性，是成熟而動人的真情之作，也是極具市場性又獨特的成功範本。

陳珊妮《戰神卡爾迪亞》講當代青年世代數位串流下的虛空生存，歌詞意境鮮明銳利，還結合影像與歌詞，專輯中找來五月天怪獸、石頭、魏如萱等音樂人合作的陳珊妮，讓作品的音樂更為飽滿及充滿熱情；其中與魏如萱〈不要不要〉結合當代流行語的創作中，撞擊出令人欣喜的全新火花。

張惠妹《偷故事的人》、小宇《同在》與陳昇《南機場人》、董事長《祭》在音樂與故事性緊緊相扣，充滿敘事性風格的優秀作品，獲得評審青睞及推薦；張惠妹《偷故事的人》回歸純粹歌手身分，每首單曲緊扣主題，專輯編曲單純，營造出情感迎面撲來的澎湃。而小宇《同在》以全新思維展現不同格局，譜寫豐富多元的愛情，著眼各種社會議題，不刻意炫技，展現企圖心，完整度更勝以往。

陳昇新專輯《南機場人》唱著外省人社區，歌詞觀察空前絕後，他用獨特的方式，寫台灣人的縮影，跟這個世代緊扣在一起，是有力量又動人的作品；而董事長樂團《祭》結合台灣民樂和台灣民間宗教特色，做得澎湃又平衡，是有前瞻性又有時代和地方代表的專輯。

頑童MJ116《幹大事》透露出內心訴求，在刻板嘻哈印象中找出新方向，堅持嘻哈態度更堅定，傳達更多正面訊息。入圍本屆金曲新人的李權哲，首張專輯《Stay Sober》R&B節奏渾然天成，有才華、有天份，有流行思維，也有音樂底蘊，整張專輯跟單曲同時兼顧聆聽度和音樂性，是新人中完成度最高。邱比《大放》歌詞、編曲極具新意，玩各種聲音位置的變化的美感，是唱進精神層面的未來音樂。而新世代混血樂團「Leo37+SOSS」用拮拘經費做出最大的效果，純英文專輯《Be Well World》不但聆聽度高，音樂格局更有國際性，團員還能包辦各種演出，執行力強。

林俊傑〈偉大的渺小〉在商業和藝術中找出新的創作旋律，不斷挑戰自己走過的痕跡；盧廣仲〈魚仔〉貼近人情，從詞曲到演唱情緒渾然天成的搭配；吳汶芳〈總有一天〉創作的旋律語調極具個人特色，嗓音乾淨誠懇又具穿透力；由大支、熊仔所詮釋的〈走到飛〉集結許多饒舌音樂人，以不同節奏營造出簡單卻豐富的旋律感，是完成度高又協調的作品。

生祥樂隊〈有無〉歌詞意蘊深沈，詞曲咬合漂亮，看似很淺卻唱出很深的思想高度，巴奈〈巴奈〉是在凱道跟台大醫院站前戶外錄製而成的作品外錄製而成的作品，是台灣流行音樂史上少有的錄音創作，呈現她在凱道抗議500天，長期無法休息的聲音和精神狀態。拍謝少年的〈契囝〉把傳統文化濃縮進音樂中，編曲大膽創新，呈現新一代年輕音樂人的創意及爆發力；而老王樂隊〈我還年輕 我還年輕〉旋律過耳難忘，編曲別出心裁，唱出年輕世代的虛無徬徨，是2017最能代表新世代的聲音象徵，其中大提琴的配置更是神來之筆。

(中時 )