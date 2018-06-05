白宮發美陸貿易談判聲明 強調持續聚焦縮減貿易逆差

2018年06月05日 22:19 中時 陳文和

美國白宮當局4日就美陸新一輪貿易談判發表聲明稱，由商務部長羅斯領銜的美方團隊與陸方代表團在北京系列會談，是進行中的貿易談判的一部分。磋商聚焦於促進農產品和能源對陸出口便利化來滿足陸方日益增長的消費需求，以縮減美對陸貿易逆差、振興美國經濟增長、增加美國就業。

白宮表明，美方代表團官員向中方轉達了美總統川普總統的「明確目標」，期能實現兩國貿易關係「公平化」。美方代表團將匯報磋商情況，以得到繼續推進此一目標的相關指示。

陸媒將白宮的聲明對照中方聲明後指出，白宮聲明簡短而含義豐富。其第一個信號是，美方基本態度與陸方一致，都是要推動雙方貿易磋商繼續往前走。第二個信號是，雙方同意北京會談的重點仍然在農業和能源領域。第三個信號是，美方注意到了陸方的需求是「日益增長的」。第四個信號是，陸美貿易戰複雜性、長期性的特點仍未從根本上改變。

陸媒也表示，川普再怎麼多變，白宮對於貿易公平的認識和立場，一時半刻肯定不會變，這也決定了雙方的磋商必須要從長計議。與其說等待雙方的是一場真金白銀的貿易戰，毋寧說是對雙方心理素質、耐力和凝聚力的持久考驗。

另一方面，針對美國1日起對歐洲、加拿大、墨西哥鋼鋁產品課徵懲罰性關稅，墨西哥當局5日採取反制行動，宣布將對美國進口豬肉徵收20％報復性關稅，對象包括來自美國的新鮮和冷凍豬腿肉、豬肩膀肉。

墨西哥部分豬肉生產商擔心，墨國豬肉價格可能因此上漲約15％或16％，但墨西哥豬肉生產商協會總裁赫南德斯，支持墨西哥政府的決定，他不認為墨西哥的豬肉價格會上漲，並稱除了美國豬肉之外，另有他國進口豬肉可以選擇。

墨國官員指出，基於北美自由貿易協定，墨國自加拿大進口的豬肉可免關稅，此外，墨國與歐盟4月已簽訂免關稅貿易協議，因此歐盟也是潛在豬肉供應來源。

(中時 )