新加坡推出「川金會」紀念章 純金款限量1000枚

川金會紀念金章以999.9純金打造，限量1000枚。（圖／路透）

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中時電子報

為紀念6月12日舉世矚目的美國與北韓領導人峰會──川金會，新加坡造幣廠近日推出了印有美朝首腦握手圖案的紀念章。其中純金款限量1000枚，每枚售價1380新加坡幣（合台幣31200元）。

銀章以999銀打造，限量10000枚。（圖／路透）

據外電報導，新加坡造幣廠5日發表聲明稱，該紀念章不僅記錄了此次邁向世界和平的重要一步，也標誌著新加坡作為中立的東道主，是東方與西方之間經濟和安全的門戶。

這次的川金會紀念章分為金、銀、銅三色，其中，金色紀念章以999.9純金打造，售價為1380新幣，全球限量發行1000枚，新加坡配額僅200枚。銀色和銅色紀念章則分別以999銀和鎳鑄造，售價為118新幣（合台幣2667元）和36新幣（合台幣814元）。新加坡造幣廠表示，銀質紀念章全球發行1萬枚，其中新加坡有2000枚。鎳質章的發行則取決於市場需求。

川金會銅質紀念章以銅與鎳打造，售價台幣814元。（圖／路透）

紀念章採用高浮雕造幣技術，在正面刻上兩國首腦握手的圖案，圖案上方的左右兩旁也分別印有北韓和美國國旗。紀念章的正面還將印有 「新加坡峰會」（Summit in Singapore）的字樣和川金會舉行的日期，即2018年6月12日。至於紀念章的背面，設計師選擇以象徵和平的鴿子，鴿子下方也印上了色彩鮮艷、互相交錯的玫瑰和金達萊。其中，玫瑰是美國國花，金達萊則屬於杜鵑花的一類，代表北韓。

(中時電子報)

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