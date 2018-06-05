韓職》王維中又爆炸 遭樂天巨人擊倒吞三連敗

王維中單場失7分，苦吞先發三連敗。(截自NC恐龍臉書)

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中時電子報

效力韓國職棒NC恐龍的王維中近況不佳，苦吞二連敗，也讓出自責分率第二寶座，王維中今(5日)再度先發，對決聯盟倒數第二的樂天巨人，還是沒能找回身手，投5局失掉生涯次多的7分，NC恐龍打線也遭封鎖，終場NC恐龍6比12輸球，王維中承擔敗戰，吞先發三連敗。

王維中安然度過首局後，2上一上場，就挨李大浩一記陽春炮，失掉第1分，不過真的大量失分，出現在第4和第5局。4上王維中先保送2棒鄭勳，接著被孫兒葉擊出安打，偏偏這時左外野手又發生失誤，讓樂天製造二三壘有人契機。

王維中再度對上李大浩，決定敬遠對決下一棒的李柄奎；結果不如人願，李柄奎敲出安打，一棒打回2分；接著王維中雖連抓2個出局數，不過樂天也靠著野手選擇，又添得1分。樂天靠著單局3分攻勢，一舉將領先擴大為4比0。

王維中驚險度過4上，但5上又遇上亂流，2出局一二壘有人時，遭孫兒葉轟出左外野3分炮。投完5局後，王維中被換下場休息，總計他此役投78球，失7分是生涯單場第二多，僅飆出2K、卻有3次保送，單場挨2轟，是他韓職生涯頭一遭，自責分率升高到3.66。

這場比賽雖在NC恐龍主場進行，但比賽前段，幾乎完全看樂天打線表現。NC打線直到6下，才靠著李元宰的2分炮破蛋；雖到8下又一舉追回4分，然而雙方差距實在太大，最後仍以輸球作收，吞下四連敗。王維中自4月28日至今，連4場未繳優質先發，苦吞先發三連敗。

(中時電子報)

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