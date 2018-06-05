日本重啟核電有好處 電費開始下調

日本關西電力公司評估，在大飯核電廠的3、4號機組發電後，電力成本可以大幅下降，也就能下調電費。(圖/關西電力)

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中時電子報

日本關西電力公司的大飯核電廠3號和4號機組在重新啟動後，使總體發電成本下降，因此公司決定將電價下修5％以上。其實在去年8月，當高濱電廠的3號和4號機組恢復供電時，關電也有下修電費。

世界核能新聞(world-nuclear-news)報導，關西電力公司於5月28日宣布「電價將從每度電17.37日元（新台幣4.71元）降至每度電16.44日元(新台幣4.46元)，降幅為5.36％，這個電價到7月1日為止，之後再視發電成本修正。

關電公司表示，此次降價主要反映大飯核電廠的3號機、4號機重啟後，發電成本已有效降低，成本是從2017年8月的5,225億日元(新台幣1418億元)，下降至4,160億日元(新台幣1129億元)。大飯核電廠3號機是在4月10日達到全功率進入電網，4號機則將於7月初投入營運。

去年8月，同為關西電力公司所有的福井縣高濱核電廠，其3號和4號機組恢復運轉，發電成本就已經開始下降，目前該公司的核電佔比為22％(高濱電廠的2部機組發電量)，隨著大飯核電廠的 3號、4號機重啟後，核電佔比將倍增到48.8％。之後他們還將向日本核管會申請高濱電廠的1、2號機重啟，與美濱電廠的3號機重啟。屆時，光是關西電力公司，就有7部核能機組可以發電。

然而，關西電力並不是打算重啟全部的核電廠，機組較老的大飯1號機與2號機、美濱電廠的1號機和2號機，就是決定除役，結束40年的運作歲月。

(中時電子報)

文章來源：Kansai cuts power rates as reactors restart

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