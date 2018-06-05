漢光34號演習 首日官方公布內容總整理

吳彥霆少校在漢光演習期間不幸因公殉職，國防部青年日報社貼文像吳彥霆少校致敬。（圖/國防部青年日報社）

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中時電子報

《中時電子報》匯總國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，在「漢光34號」演習期間每日新聞報導，讓讀者一手掌握漢光演習的概略圖像。

6月4日演習首日

第一作戰區(外島、離島）

●澎防部實施補充兵營開設演練，驗證開設補充兵營及相關整補作業。

●陸軍第一地區支援指揮部彈藥庫開設彈補點，執行主動運補作業。

●一支部彈藥庫文澳分庫，開設彈補點，執行彈藥裝載，分送各營輜重。

●一支部馬公油料分庫實施M978油罐車補油作業。

第二作戰區（東部）

●空軍第5戰術混合聯隊F-16「戰隼」式戰機轉場。

●空軍第12戰術偵察機中隊RF-5E「虎眼式」偵照機升空。

●海軍編成62部隊，納編紀德級艦、成功級艦、錦江級艦及光六飛彈快艇，由獵雷艦開闢安全航道，自蘇澳海軍中正基地緊急出港疏散，保存戰力。

第三作戰區（北部）

●空軍第2聯隊幻象2000-5戰機轉場至戰力保存位置。

第四作戰區（南部）

●空軍第6聯隊C-130H「力士」型運輸機執行戰備轉場。

●海軍濟陽級巡防艦緊急出港疏散，保存戰力。

●海軍海鋒大隊機動中隊，雄風飛彈車組機動至戰術位置。

●陸軍裝甲564旅聯合空軍雷達站部隊，執行重要目標防護自衛戰鬥及反特攻作戰演練。

第五作戰區（中部）

●空軍第3聯隊F-CK-1提升型「經國號」戰機執行戰備轉場。

「自強35號演習」

●軍需工業動員擴大生產轉換操演。軍備局生產製造中心第202廠動員新北市鋐鎧股份有限公司演練生產轉換，該公司產製105公厘高爆戰防曳光彈藥型罩。

此外，「自強35號演習」尚包含陸軍兵工整備發展中心動員豐兆航太股份有限公司臺中分公司、海軍蘇澳後勤支援指揮部動員縣蘇澳鎮龍德造船廠，受動員工廠依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。

「萬安41號演習」

●宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣七縣市實施軍民聯合防空演習。各縣市憲兵隊導引民眾至防空避難處避難、管制交通。臺北市政府配合萬安41號演習，實施包括防情傳遞、警報發放、人車避難疏散、交通管制、戰災救護等一連串演練作業，在30分鐘內順利完成。

●空軍第五聯隊F-16戰機模擬共軍轟炸基隆港，第27中隊作訓官吳彥霆少校執行此任務時不幸殉職。

(中時電子報)

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