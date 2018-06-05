獨／偶像女團宇宙認和舊愛曾論及婚嫁

宇宙個性大剌剌。（盧禕祺攝）

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宇宙是很有想法女生。（盧禕祺攝）
私下是環保小尖兵。（盧禕祺攝）
宇宙曾認真談過2段戀愛。（盧禕祺攝）
宇宙談戀愛都以結婚為交往前提。（盧禕祺攝）
宇宙和張洛偍飾演情侶，兩人劇中常十指緊扣放閃。（三立提供）
宇宙在劇中表演自然，深受觀眾喜愛。（三立提供）

新生代演員林思宇（宇宙）在台視、三立偶像劇《三明治女孩的逆襲》和張洛偍飾演同居情侶，她第一次在螢幕和男演員有親密肢體接觸，剛開始和對方不熟，做十指緊扣等親密動作超尷尬，自覺保守害羞，她形容那種感覺就像大學時期有處女情結一樣，後來找張洛偍聊天聊3小時，打通任督二脈之後，現在一換裝就能角色上身，2人常在片場玩很大，比如捏奶頭，搞笑說：「是我捏他啦，他捏我還得了。」

宇宙是女團AND的團長，出道4年，她個性活潑，平時還是個環保尖兵，常鼓吹身邊人少吹冷氣、多做垃圾分類。提到戲外愛情經歷，她妙喻「我喜歡資源回收，但不回收愛情」。27歲的她談過2段刻骨銘心的感情，國三談初戀就以結婚為前提，被前男友憨厚老實個性吸引，升學後因生活圈不同，某一天突然被前男友用即時通提分手，讓她崩潰哭著挽回，「那時候天真的認定他會跟我走一輩子，但他堅持要分手」。

前男友和新女友交往期間鬧彆扭，竟一度想回頭找她復合，還好當時的她沒有斷了理智線，花1周療完情傷，但小小心靈受了傷，「我當時因為這段初戀無疾而終，整整3年不想再談戀愛」。她現在回高雄老家，因為和他有共同朋友，偶爾會看到他，自己還有點害羞，彷彿回到青春時期的少女情懷，前男友現在是職業軍人，打趣說：「賺得比我多ㄟ，早知道就...。」他結婚了？她說「應該快了吧，但我想他也不會邀請我」。

她直到念五專時期才認識第2任男友，對方大她3歲，追她追1年才告白，她當時明白說「我要以結婚為前提」，他回自己也是，「很少男生會這樣回，即使說謊也好不真誠的感覺，我就想『你有種講，就有種做給我看』，後來我考上淡大財金系，他上研究所」。

2人都有共識往結婚方向走下去，也見過雙方家長，他當了工程師，沒想到她人生大轉彎，他無法理解還是新人的她沒賺很多錢又要熬夜拍戲，常為此爭執，最後忍痛讓6年情畫句點。她說不會為愛放棄演藝工作，也坦言第2任前男友在她心裡還有個位置，「可是我不知道他能不能等，反正我現在也無心談戀愛，要先努力工作才行」。

(中時 )

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