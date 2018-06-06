高度不够撞山墜機第三起 李富城推測肇因可能是.......

2018年06月06日 00:14 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

F16黑盒子發現地點約距墜機地點120米。(警方提供)

國軍漢光34號演習進行實兵實彈演練，編號6685的F16戰機4日墜毀在瑞芳五分山。搜救人員根據撞擊地點表示，戰機撞擊點距離稜線只有10多公尺，再飛高一點點或能逃過一劫。對此，空軍上校退役，臺灣氣象主播李富城推測，戰機高度表撥定值不準確可能是肇因之一，感慨「這是第三起的因飛行高度不够而撞山的墜機事件，往後會不會還有，誰也不能保證？」

李富城在臉書指出，花蓮空軍基地從2011年9月13日至2018年6月4日，共三架飛機因高度不够而撞山墜毀，距離失事地區的高度不過數十公尺。他提出質疑「一般失事調查都忽略了飛行中的高度表撥定值，一般飛機起飛前都要訂正高度表歸零，高度表是隨場站氣壓而定的，機場的氣象單位都會發佈高度表撥定值給飛行員，簡單的說，台北跟花蓮的高度表撥定值是不一樣的。」

李富城強調，「一般在空飛行員隨時都要訂正不同空域的高度，尤其是低空任務時。」而「自從國防部精簡宜蘭氣象台後，宜蘭就沒有氣台了」，他感慨「這是第三起的因飛行高度不够而撞山的墜機事件，往後會不會還有，誰也不能保證？」對於李富城推測，值得軍方重視，畢竟飛安維護「不怕一萬、只怕萬一」。

(中時電子報)