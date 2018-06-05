離台灣近 500餘名台生報名廈門大學

廈門大學風景優美，被譽為中國最美的大學校園之一，是當地熱門景點，由於遊客太多，從2012年6月起實施「限遊令」。（圖／中新社）

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中時電子報
廈門大學是1921年由華僑陳嘉庚創辦，歷史悠久、聲譽卓著，目前是大陸「211工程」和「985工程」重點建設的高水平大學。圖為廈大畢業生拍攝畢業照。（圖／新華社）

位於福建省廈門市的廈門大學表示，今年報名廈大的台灣學生有500多人，其中學測成績達頂標者逾200人。但由於高分者可能一人申請多校，錄取人數6月中旬才能確定。

據中央社報導，對照年度數字，今年報名廈大的台灣高中生人數有500多人，去年則有100多人。其中，達到學測頂標成績者有215人，多於去年。

廈門大學校長張榮表示，校方希望招收更多成績好的學生，因此今年決定再增加錄取台生。

負責招生的廈大工作人員表示，考量到成績好的台生可能也會錄取復旦、交大等其他重點大學，甚至申請香港及海外學校，台生錄取人數計劃增至128人，但最終確認名單要6月中旬才會公布。

至於廈大此舉是否排擠本地學生名額，張榮表示，大陸學生和台灣學生的名額會有整體考慮。目前廈大整體招收5000、6000名學生，台生比例仍低。但和其他學校比，廈大招收台生的比例算高。

工作人員則說，廈大是重點大學，加上離台灣近，可能因此受到台灣學生的青睞。

中國大陸今年開放台灣高中生學測成績達均標，就可申請就讀當地大學。目前已知的情況是，有較高分的台灣學生分別在大陸報名不同的重點大學。

(中時電子報)

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