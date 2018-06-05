台灣對決！宋家豪飆148km技壓陽岱鋼

2018年06月05日 23:15 中時電子報 蔡銘仁

讀賣巨人今(5日)交流戰對決樂天，陽岱鋼扛先發1棒開路先鋒，宋家豪則在6下登板中繼，相差6歲的兩人，上演日職少見的「台灣對決」，這回交手，宋家豪技壓前輩，只用3球就解決掉陽岱鋼，也拿到該局第3個出局數，安全下莊，同時斬獲本季第3個中繼點。

這場比賽打完前5局，樂天以2比1小幅度領先；不過到6下，教練團決定推出宋家豪，接替先發古川侑利投球。宋家豪先解決洋炮葛雷洛(Alex Guerrero)，接著被小林誠司敲安，讓山口俊觸擊失敗後，對上前3打席兩度上壘的陽岱鋼。

巨人在央聯，樂天在洋聯，陽岱鋼跟宋家豪過去無交手紀錄。此次交手，宋家豪完全占了上風，他只投3個球，就讓陽岱鋼打出游擊滾地球下莊。宋家豪投完1局退場，總計用12球，被打1安、無失分，最快球速151公里，連續2場出賽無失分。

隨後樂天到8上攻勢再起，趁著山口控球不穩，靠2保送進占一二壘，接著田中和基揮出安打，添得第3分。巨人此時換下山口，但接替的池田駿和谷岡竜平，卻把局面越搞越糟；滿壘時谷岡面對今江年晶，投出暴投，免費奉送樂天第4分。

樂天安打不過3支，足足比巨人少5支，不過其中包括茂木榮五郎的2分炮，加上趁巨人投手自亂陣腳得2分，終場4比1擊敗巨人。陽岱鋼5打數1安，選到1次保送，打擊率2成63；宋家豪則進帳本季第3個中繼點。

(中時電子報)