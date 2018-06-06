文化快遞》新芳春行特展 古往今來，觀覽茶行主人生活光景

2018年06月06日 09:00 中時電子報 文、圖╱臺北市政府文化局

日據時期廈門嶤陽茶莊寄給新芳春茶行之信件。

一樓茶韻飄香展區的模擬圖。

新芳春茶行建築外觀。

新芳春茶行不定期舉辦品茶體驗活動，吸引民眾熱烈參與。

走入時光隧道，大稻埕曾經是「親著茶香與花香的街巷」，在《台北市路街史》中曾經描繪這樣的街景：「……每年三月初至十月為春、夏、秋茶上市之製茶旺季，通街充滿茶香與花香，使大稻埕成為最香的城市，揀茶婦女往來絡繹於途……各茶館前之亭仔腳，擠滿揀茶婦女，茶箱、茶簳塞滿亭仔腳每一角落，堆積如山……揀茶女工不足時甚而以長竹篙圍追行路婦女加入趕工，此雖插話，惟不難想像茶業之盛。」在大稻埕茶業興盛時期，「新芳春茶行」為當時最佳的見證者之一，這個百年茶行雖然歷經起落，卻因為保留臺北市相當完整的茶文化建築，歷經4年的古蹟修復過程，變身為見證大稻埕老茶行及在地故事的人文展示空間，重新烘製老茶行的茶香歲月，從茶行主人家族後代的生活史中，也可窺見「新芳春茶行」傳奇的一生。

老茶行的前世今生

作家蕭蔓曾說：「從新芳春窗口望出去，我們看到老茶人的足跡，踏著一磚一茶的歷史典故。」新芳春茶行本身就是一則耐人尋味的故事，而要述說它的故事，首先須從茶行主人王氏家族開始說起。

新芳春茶行的創辦人王連河先生，祖籍福建省泉州府安溪縣嶢陽鄉，1913年（大正2年）間曾隨父親王芳群先生來臺與王珍春合夥經營「芳春茶行」，出口茶葉至南洋，後來由於家鄉治安不靖，遂於1918年（大正7年）舉家遷來臺灣。1919年（大正8年）王家結束了原「芳春茶行」的合夥關係，同年王連河先生依父親之意，買下民生西路現址。1932年（昭和7年）3月23日創立合資會社新芳春茶行，今日所見之新芳春茶行建築，即於1934年（昭和9年）興建落成，為王氏家族經營茶行有成的繁盛時光留下見證。

王連河先生在茶業界相當活躍，曾擔任「臺灣區茶葉輸出業同業公會」監事、「臺北市茶商同業公會」理事、「臺北市第一信用合作社」監事等，從當時他主事之下，新芳春茶行的海外貿易往來文件及茶葉包裝等文物資料中，可窺見其將茶葉事業版圖推展至菲律賓等東南亞國家，對臺灣的茶業發展功不可沒。

時移境遷，許多王氏家族的耆老已經湮沒於歷史光陰中，但依然矗立的新芳春茶行建築，在送走了一代又一代的王家人之後，卻以新的面貌不斷傳述王家人及那些關於茶的點滴。尤其新芳春茶行的建築集「茶行」、「烘焙茶工廠」、「倉庫」、「主人住宅」等機能於一身，可謂臺北市現存保留相當完整的茶文化空間之一。

新芳春茶行第三代屋主王國忠先生回憶，新芳春茶行當初都是從文山買茶，最早時只賣烏龍茶，之後才販售包種茶、紅茶和綠茶等茶葉。早期烏龍茶賣給外國人，而包種茶外銷南洋，尤其賣到泰國的包種茶十分暢銷，究其原因，可能因為泰國人以供養和尚來顯現虔誠的信仰，為了配合泰國和尚們過午不食的習慣，茶葉成了還願、供養的首選供品。此外，從目前找到的書信往來及出口鐵片可知，茶行的貿易轉口、出口至世界各地，包含中國廈門、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、摩洛哥卡薩布蘭卡及泰國等地區。

在大稻埕茶業發展鼎盛時期，茶行林立，根據日據時期的調查，大稻埕曾經出現252家茶行，到了現今，所謂的百年茶行諸如有記名茶、王瑞珍茶行、林華泰茶行等都相當具有代表性，而新芳春茶行也曾經締造泰國等東南亞國家出口的榮景。可惜隨著臺灣產業結構與整體環境的改變，新芳春茶行最終走向了歇業一途，但由於保留了完整的茶文化建築空間，後續經興富發建設股份有限公司，進行古蹟修復與臺北市政府文化局的空間再利用，於2016年重現大眾面前。

創意佈展重現茶行主人生活

新芳春茶行自2016年9月開館以來，率先策劃《新芳春行特展─重回大稻埕老茶行的璀燦榮光》與《新芳春老建築的故事》等特展，再現產業時空與文化脈絡，向社會大眾介紹這棟古蹟以及大稻埕茶商的風華歲月。2018年6月接續推出《茶行主人生活光景》特展，將以新芳春茶行的發展脈絡、王家生活史及臺灣近代茶人文化為主題，希望藉由探尋茶行主人王氏家族與新芳春茶行的生活及互動，讓民眾能夠更加認識新芳春茶行這個茶文化場域。新芳春茶行完整保留了臺北市難得一見的製茶焙壟間，本展覽將運用真人動畫投影的展示手法，讓第三代屋主王國忠先生現身說明傳統焙茶的製作過程；同時，展出王氏家族所留存下來的書信簿記、茶葉包裝、明信片、老照片以及製茶器具等珍貴文物，重新詮釋王氏家族的發展故事及傳世的茶行家屋，並邀集王家老、中、青三代錄製口述影片，娓娓訴說他們在新芳春茶行居住的生活記憶。

值得一提的是，展區中將會運用光雕投影呈現新芳春茶行的發展脈絡，從興建完成、製茶年代及沒落到修復後變身為展覽空間的一生，內容除了呈現新芳春不同時期的發展面貌外，也將呈現當時大稻埕「親著茶香與花香」的時代榮景，最後更以動畫展現修復完成的茶行各樓層透視圖，預計將可帶給民眾新奇的觀賞體驗。

配合此次展覽主題，將於週日下午推出多場教育推廣活動，預計邀請茶行主人王氏家族、大稻埕地區茶業及茶道品茗等相關領域的達人專家進行主題講座及工作坊，詳細活動資訊可至「新芳春茶行」網站查詢。

新芳春行特展 茶行主人生活光景

時間│6/10起，週二至週日9:00～17:00

地點│新芳春茶行（臺北市大同區民生西路309號）

票價│免費

電話│0923-613-316

網址│www.新芳春行特展.tw

臉書│新芳春行特展

(中時電子報)