達人帶你激省玩大阪！1000日圓搞定一日約會行程

2018年06月06日 15:43 中時電子報 簡怡欣 文／樂吃購！日本、編輯／

從世界各地而來的觀光客絡繹不絕湧進心齋橋商店街，還有絕對不能錯過的著名地標「跑跑人」。(圖/樂吃購！日本 授權提供)

「想在美食購物天堂─大阪盡情約會1天，但是預算有限，這辦的到嗎？」來日本旅行一定非要花大錢？非也！就讓「樂吃購！日本」來告訴您，如何只用1張1000日圓以內的預算，執行超省約會計畫，吃美食，逛著名景點、讓您與戀人省錢玩大阪！錢包零負擔！

想要讓戀人知道牽著你/妳的手，就能夠走得更穩健、更踏實嗎？就讓「樂吃購！日本」編輯部在此為戀人們隆重獻上「大阪999円省錢約會大作戰計畫」，只要999円，讓您愛情久久久啦！

▋「樂吃購！日本」嚴選 超值省錢約會行程

參考約會行程

14:00「 地下鐵難波站」集合

14:10 章魚燒博物館（入館免費）

15:10 吃章魚燒（章魚燒五顆➡︎360日圓+水免費喝到飽）

15:30～ 往OCAT移動

15:40 搭上免費接駁車

16:10 抵達IKEA鶴濱

16:15～ 逛IKEA（入場免費）

17:50 搭上免費接駁車

18:20 抵達OCAT

18:30〜 往ガスト難波店移動

18:40 晚餐（下載coupon➡︎大份薯條199日圓+甜辣醬汁豬肉沙拉199日圓+飲料喝到飽149日圓＝547日圓未稅）

19:30 往心齋橋移動，逛法善寺，之後沿途逛街Window Shopping（免費）

▋出發：地下鐵難波站 花費：0日圓

首先就讓我們約在大阪知名的熱鬧難波站，出發！一開始就先朝大阪「名物」前進吧！

▋第一站：道頓堀章魚燒博物館 花費：0日圓

來到大阪怎麼能錯過美味的章魚燒！但是在品嚐之前，先了解章魚燒的歷史之後再吃，那美味及印象相信能和各位的愛情一樣又更能深深地烙印在腦海中！免費的章魚燒博物館門口上，有一隻超大八爪紅章魚！相信眼尖的您絕對不會錯過它！經過一樓的章魚燒店，直接來到二樓，可以和戀人一起了解大阪名物「章魚燒」誕生的由來，來趟深度大阪美食之旅。

▋第二站：章魚燒「たこ八総本店」 花費：350日圓

在參觀過章魚燒博物館之後想必飢腸轆轆了！「樂吃購！日本」為您嚴選位於道頓堀中央，不論外國人日本人都甘願排隊的章魚燒店「TAKO八」。這裡販賣的章魚燒可說是大阪最正宗的口味！每一位店員都彷彿擁有神之手，翻章魚燒的速度非常快，而且每一顆都渾圓飽滿，裡面還有一塊肥美鮮甜的章魚！就算燒燙燙，還是讓人忍不住一口接一口。一份5個350日圓，可以和戀人共同享用一份，相信更能讓彼此的感情加溫喔！若選擇內用的話，店內還有提供免費的水可以喝到飽！

搭免費接駁車逛免費IKEA鶴濱，可以深入日本人日常生活的旅遊景點之一(圖/樂吃購！日本 授權提供)

▋第三站：搭免費接駁車逛免費IKEA鶴濱 花費：0日圓

位於大阪海邊的鶴濱IKEA，從難波OCAT一樓正門口處，就有免費接駁車可以搭乘前往，在吃完火熱章魚燒之後就一起去吧！在IKEA鶴濱就如同參觀不同日本人的居家擺設一般，免費體驗日本人的日常居家生活，真的很有趣！尤其日本人真的很喜歡停留在櫃子區或收納區，一邊看家具，一邊直說「これいいね！（這個感覺很不錯耶！）」和家人或戀人一起討論該怎麼布置房間。看著各種傢俱和擺設，是不是也能想像一下之後和戀人要如何共組美好家庭呢？

ガスト在全日本都有分店，是洋食家庭料理餐廳，套餐價格大都在1000日圓以下。隱藏在商店街中的日式和風街道「法善寺橫丁」，更是讓和戀人瘋狂殺底片的免費約會好場所。(圖/樂吃購！日本 授權提供)

▋第四站：ガスト難波店 花費：591日圓

到日本如果錢包不夠厚又想吃點好料，看到ガスト進去就對了！ガスト在全日本都有分店，是洋食家庭料理餐廳，套餐價格大都在1000日圓以下，味道份量也都受到好評，CP值高，不僅外國人，日本人也很愛來這裡聚餐吃飯唷！而且來到這裡更可以讓戀人看見你精打細算而且又精明的一面！「樂吃購！日本」推薦大家可以下載ガスト的APP，照著指示登錄註冊之後，就能得到非常優惠的折價券！和戀人一起點餐時一併出示優惠券真的省很大！

▋第五站：隱藏在商店街中的日式和風街道「法善寺橫丁」 花費：5日圓

隱身在千日前商店街拐個彎的小巷弄內，有一間大阪非常知名的「千日前 水掛不動尊 法善寺」，這裡供奉著「阿弥陀如来 西向不動明王」，當地居明又稱為「水掛不動さん」。這邊的參拜方式非常特別，參拜時，先向中間的不動明王澆水之後，再向兩側的神明澆水。雖然旁邊的「夫婦善哉」紅豆湯是非常有名的情侶必訪店家，但是這次我們就先pass，來法善寺參拜之後依然可以強固兩人間的愛情！除了有名的法善寺之外，周邊的法善寺橫町街道非常有日式風情，也有眾多和風餐廳，和戀人在小巷弄中穿梭，保證超級殺底片！

▋第六站：夜晚道頓堀、心齋橋周邊逛街Window Shopping 花費：0日圓

再次回到越夜越熱鬧的道頓堀、心齋橋一帶，這裡跟下午相比又是完全不同的氣氛！心齋橋是大阪最大的購物區，這裡集中了許多專賣店、百貨店和各種不同的小店舖，可以與戀人一起走在人群當中，徹底感受來自世界各國旅客的購買力！除了琳瑯滿目的店舖之外，不妨也觀察一下周遭的建築風格，在小巷弄中可以欣賞英式風格的路燈、牌磚和格調高雅的建築物，也讓心齋橋筋周邊一帶被稱為歐洲村。和另一半一起漫步在此，更能感受到浪漫氛圍。離開前不要忘了和戀人一起與超人氣地標「跑跑人」一起合影留念，讓兩人間的愛情可以一直長跑下去唷！

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(中時電子報)