泰國旅遊帶行軍散返台被法辦 他怎麼了？

國人旅行常帶回台的泰國五塔散、青草膏和香港保心安油等成藥目前我法令都列禁藥，禁止輸入販賣。（資料照片）

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中時電子報

「小蕭」從事藥品買賣，且開了一家藥房自營，有次他和友人到泰國旅遊，看到當地路邊攤販賣行軍散，非常便宜，且在臺灣經營藥房時，行軍散銷售情況供不應求，於是購買100瓶行軍散藏放載行李箱，托運回臺灣時，被海關查獲，除了沒收藥品，還被移送法辦。

基隆地檢署主任檢察官蔡正傑表示，泰國的「行軍散」、「青草膏」、「上標油」，還有香港旅遊常帶的「保心安油」、「活絡油」等成藥，目前都是經中央衛生主管機關明令公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，

所以「小蕭」有多年販賣藥品經驗，未經衛生福利部許可，攜帶大量行軍散入境，而所攜帶的行軍散屬藥事法定義之禁藥，且攜帶之數量達100瓶，顯然用途販賣不是自己要用，已構成違反藥事法。

蔡正傑主任檢察官解釋，我國就藥事之管理係規定在藥事法，所謂的「偽藥」依該法第20條規定為藥品經稽查或檢驗而有以下情形：一、未經核准，擅自製造者。二、所含有效成分之名稱，與核准不符者。三、將他人產品抽換或摻雜者。四、塗改或更換有效期間之標示者。

而「禁藥」之定義依第22條則係指：一、經中央衛生主管機關明令公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之毒害藥品。二、未經核准擅自輸入之藥品。但旅客或隨交通工具服務人員攜帶自用藥品進口者，不在此限。是偽藥及禁藥之規範情形不同。

至於輸入偽藥及禁藥之法律則規定在第82條：「製造或輸入偽藥或禁藥者，處十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，致重傷者，處七年以上有期徒刑。因過失犯第一項之罪者，處三年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五十萬元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。」我國就輸入偽藥及禁藥已有明文規範。

而依財政部於104年2月16日修正公告之「入境旅客攜帶自用藥物限量表」其中就「中藥材及中藥製劑」類別有規定：中藥材每種至多1公斤，合計不得超過12種；中藥製劑（藥品）每種至多12瓶（盒），合計以不超過36瓶（盒）為限；上述攜帶入境之中藥材及中藥製劑，應檢附醫療證件文件，且不逾3個月用量為限。

蔡正傑呼籲，民眾出入大陸地區或外國入境時，攜帶自用藥品不可不慎，以免誤觸藥事法。

(中時電子報)

本文取材自《台灣司法人權進步協會》臉書

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