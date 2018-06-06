NBA》FMVP賠率柯瑞領先群雄 杜蘭特緊追在後

FMVP賠率，柯瑞領先群雄，隊友杜蘭特緊追在後，詹姆斯排名第三。(美聯社資料照)

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中時電子報

勇士與騎士總決賽四部曲，金州大軍在甲骨文球場不但旗開得勝，而且還即將帶著二連勝步伐遠征克里夫蘭，如今國際賭盤也針對FMVP開出賭盤，史提芬柯瑞遙遙領先其他選手，隊友杜蘭特緊追在後，騎士頭號大將詹姆斯只能排名第三。

勇士前兩次奪冠的FMVP得主分別是伊戈達拉與杜蘭特，柯瑞雖貴為兩屆例行賽MVP，但始終與FMVP無緣，今年因傷缺席了不少場次季後賽，剛復出的時候狀況不慎理想，但隨著來到更加激烈的西區決賽和總決賽，柯瑞的長程火砲總能適時摧毀敵軍陣營，尤其是總決賽第二戰更是飆進破紀錄9顆三分球，因此在FMVP賠率上以1賠1.30領先群雄。

表現相當平穩的杜蘭特，賠率1賠2.60緊追在柯瑞之後；總決賽首戰勇冠三軍獨拿51分的詹姆斯，最終仍在延長賽飲恨吞敗，接下來兩戰將回到克里夫蘭，就看詹姆斯能否力挽狂瀾了，尤其是第三戰有著非贏不可的壓力，倘若再敗將若入痛苦深淵，因為史上從未有過球隊在0比3的絕對劣勢下逆轉封王，詹姆斯賠率為1賠12.0。

勇士四大巨頭的另兩位好手卓雷蒙格林與克雷湯普生的賠率同為1賠41.0，詹姆斯左右手洛夫1賠201，可望在G3復出的伊戈達拉、J.R史密斯、柯佛與崔斯坦湯普生皆為1賠501。

(中時電子報)

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