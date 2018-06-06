影》駕駛惡意逼車還想打人！叫囂哥「軟腳一擊」糗翻了

2018年06月06日 00:02 中時電子報 林郁庭

拿出棍棒後再大聲叫囂兼敲打機車，甚至作勢要攻擊騎士，但過程中因重心不穩不小心，差點跌了一跤。（圖/翻攝自爆料公社）

哎唷~好兇好兇，影片01:56好糗好糗。（影/爆料公社YouTube）

想耍狠卻出糗了！日前高雄市湖內區一名機車騎士行經在一般道路，竟莫名遭到左後方的汽車駕駛惡意逼車，對方後來甚至還直接下車對騎士叫囂，亮出棍棒作勢毆打，但過程中一度重心不穩拐到腳，隨後竟自己「見笑轉生氣」亂揮棒攻擊。畫面曝光後，許多網友笑說根本「軟腳哥」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，上月29日時，自己騎車中途無故遭到後方車輛惡意逼車，氣得他質問「你逼車喔，我有惹到你嗎？」沒想到卻引起開車的黑衣男子不滿。雙方越吵越兇，黑衣男竟從車上拿出棍棒後再大聲叫囂兼敲打機車，甚至作勢要攻擊騎士，但過程中因重心不穩，不小心拐了一腳還差點摔倒，讓黑衣男子隨後就暴怒持棒亂揮，而與他同行的 2 名友人則在一旁看戲。

影片一出，網友們都被「軟腳」這一幕逗樂了，紛紛留言「軟腳哥本來腦子裏想的劇本是這樣的：我拿棍子出來嚇嚇人，這時候兩個朋友會跳出來勸架，然後罵個兩句上車走人，沒想到...」、「沒台階下，走也不是，打也不是」、「棍子哥舉了半天還軟腳軟手」、「很像很威，又不太敢敲的概念？」、「出來走跳少穿拖鞋，不然會被拐到」、「棒子真的不能好好拿嗎，打人一棒後退五步，反作用力很強大的樣子」。

(中時電子報)