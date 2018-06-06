影》駕駛惡意逼車還想打人！叫囂哥「軟腳一擊」糗翻了

駕駛惡意逼車還想打人 叫囂哥「軟腳一擊」糗翻了！（圖/翻攝自爆料公社）

友善列印
中時電子報
拿出棍棒後再大聲叫囂兼敲打機車，甚至作勢要攻擊騎士，但過程中因重心不穩不小心，差點跌了一跤。（圖/翻攝自爆料公社）
哎唷~好兇好兇，影片01:56好糗好糗。（影/爆料公社YouTube）

想耍狠卻出糗了！日前高雄市湖內區一名機車騎士行經在一般道路，竟莫名遭到左後方的汽車駕駛惡意逼車，對方後來甚至還直接下車對騎士叫囂，亮出棍棒作勢毆打，但過程中一度重心不穩拐到腳，隨後竟自己「見笑轉生氣」亂揮棒攻擊。畫面曝光後，許多網友笑說根本「軟腳哥」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，上月29日時，自己騎車中途無故遭到後方車輛惡意逼車，氣得他質問「你逼車喔，我有惹到你嗎？」沒想到卻引起開車的黑衣男子不滿。雙方越吵越兇，黑衣男竟從車上拿出棍棒後再大聲叫囂兼敲打機車，甚至作勢要攻擊騎士，但過程中因重心不穩，不小心拐了一腳還差點摔倒，讓黑衣男子隨後就暴怒持棒亂揮，而與他同行的 2 名友人則在一旁看戲。

影片一出，網友們都被「軟腳」這一幕逗樂了，紛紛留言「軟腳哥本來腦子裏想的劇本是這樣的：我拿棍子出來嚇嚇人，這時候兩個朋友會跳出來勸架，然後罵個兩句上車走人，沒想到...」、「沒台階下，走也不是，打也不是」、「棍子哥舉了半天還軟腳軟手」、「很像很威，又不太敢敲的概念？」、「出來走跳少穿拖鞋，不然會被拐到」、「棒子真的不能好好拿嗎，打人一棒後退五步，反作用力很強大的樣子」。

(中時電子報)

徐國勇說1元香蕉餵豬 他酸：吃蕉的民進黨大老是…
綠營大費周章圍剿館長 朱學恒：… 萬安演習跑輸警察會怎樣？他PO一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。