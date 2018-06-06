淡水河是戰略地點？軍事將領：必須死守否則....

2018年06月06日 00:01 中時電子報 丁世傑 、 張鎧乙

國軍漢光34號實彈實兵演練今（5）日進入第2天，關渡指揮部今天在淡水河口實施河防演練，軍事專家與軍事將領指出，淡水河是重要戰略地點，距政經中樞近，若發生戰爭，必須死守、甚至炸毀關渡大橋，阻絕共軍進犯，否則後果不堪設想。

第三作戰區關渡指揮部負責北部地區，包括淡水河守備任務，今日上午模擬共軍利用氣墊登陸艇自淡水河口進攻，國軍則出動CM11戰車、標槍飛彈車、42迫砲CM22車反擊，成功殲滅在河岸上的共軍現場砲聲隆隆、震撼力十足。

不過，淡水河平日不見軍隊駐守，卻是重要戰略地點？

根據中央社報導，關指部指揮官賴榮傑少將解釋，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里、至政經中樞距離近，若沒有堅守這道防線，讓共軍兵力長驅而入，後果不堪設想。他也說，淡水河防只是全班作戰中的其中一環，包括台北港在內也都在作戰計畫中。而河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常就必須勤訓、裝備維護。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時指出，台北港、淡水河口是國軍防禦的重要據點，若淡水河遭共軍突襲部隊攻陷，共軍就可透過台北港，將坦克、車輛、裝備運上陸地，後果不堪設想。國軍可在淡水河放置水雷、沉積物、障礙物等，阻止共軍通過淡水河。過去漢光演習時，甚至曾假想炸毀關渡大橋，讓共軍快艇無法通過。

(中時電子報)