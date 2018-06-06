淡水河是戰略地點？軍事將領：必須死守否則....

漢光34號演習實兵驗證5日由負責淡水河守備任務的關渡指揮部，實施反突擊、反滲透演練。（張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報

國軍漢光34號實彈實兵演練今（5）日進入第2天，關渡指揮部今天在淡水河口實施河防演練，軍事專家與軍事將領指出，淡水河是重要戰略地點，距政經中樞近，若發生戰爭，必須死守、甚至炸毀關渡大橋，阻絕共軍進犯，否則後果不堪設想。

第三作戰區關渡指揮部負責北部地區，包括淡水河守備任務，今日上午模擬共軍利用氣墊登陸艇自淡水河口進攻，國軍則出動CM11戰車、標槍飛彈車、42迫砲CM22車反擊，成功殲滅在河岸上的共軍現場砲聲隆隆、震撼力十足。

不過，淡水河平日不見軍隊駐守，卻是重要戰略地點？

根據中央社報導，關指部指揮官賴榮傑少將解釋，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里、至政經中樞距離近，若沒有堅守這道防線，讓共軍兵力長驅而入，後果不堪設想。他也說，淡水河防只是全班作戰中的其中一環，包括台北港在內也都在作戰計畫中。而河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常就必須勤訓、裝備維護。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時指出，台北港、淡水河口是國軍防禦的重要據點，若淡水河遭共軍突襲部隊攻陷，共軍就可透過台北港，將坦克、車輛、裝備運上陸地，後果不堪設想。國軍可在淡水河放置水雷、沉積物、障礙物等，阻止共軍通過淡水河。過去漢光演習時，甚至曾假想炸毀關渡大橋，讓共軍快艇無法通過。

(中時電子報)

高度不够撞山墜機第三起 李富城…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。