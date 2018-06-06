NBA》下雨天球迷會 林書豪特愛豬血糕和水果

2018年06月06日 00:00 中時電子報 黃邱倫

林書豪今晚來到所有粉絲們最期待的「林家夜市球迷會」，雖然台北市晚上有幾波短暫陣雨，但絲毫澆不熄粉絲對林書豪熱情，豪哥嘗遍了台灣小吃，還和球迷分享了小時候偷逛夜市的往事，頗有回到童年的樂趣。

林書豪球迷會與球迷度過愉快夜晚。(主辦單位提供)

林書豪從日前的返台記者會到今日球迷會，林書豪的活動充滿夜市文化，還多了「林老闆」的外號。豪哥表示，特別喜歡台灣的水果和豬血糕，「因為小時候爸媽會做（豬血糕）。」自己也喜愛上面的沾料。

現場飲食攤位有宜蘭蔥餅、香腸、豬血糕、甘蔗汁、豆花、綠豆沙等等，還有射氣球、投籃、丟罐子和套圈等遊戲。林書豪說，「我聽工作人員說報名一個多小時就額滿了，我真的非常開心。」他也再次強調，自己這兩年幾乎都受傷，卻還有這麼多球迷支持他，「真的是讓我對於球迷與粉絲重新定義，真的非常謝謝今天到場的球迷朋友們。」

夜市是台灣獨特的文化，林書豪也很喜歡逛夜市，他透露，有次偷偷地去逛夜市，玩遊戲大約花了100美元，最後贏到好多娃娃很開心；但也因為他害怕去夜市會要麻煩維安人員與工作人員大費周章，因此最近都很少去，因此這次直接舉辦夜市球迷會，「真的很好玩很過癮！」

林書豪先後與粉絲進行套圈圈、丟沙包、籃球九宮格與飛鏢氣球等四項經典夜市遊戲，每個關卡都有四位幸運粉絲能與書豪一起挑戰，不過粉絲全都「醉翁之意不在酒」，遲遲不開始挑戰反而把握可以站在書豪身邊的難得機會，拼命拿手機拍照！而現場的球迷們也都相當開心，能與書豪有如此近距離互動，感覺真的像和偶像一起逛街，在夜市裡面人擠人，算是共同圓了書豪與粉絲的夢。

「真的很謝謝粉絲與媒體朋友，下雨天，大家還撐傘、穿雨衣來參加。」林書豪再次表示感謝，尤其今年他因為受傷沒有太多表現，但球迷依舊力挺，讓他很感動，也承諾每年都會回來，也希望能有更多趣味好玩的活動。

(中時電子報)