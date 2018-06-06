拿北農錢提告？游淑慧：吳音寧好個朕即天下的霸氣

2018年06月06日 00:09 中時電子報 林毅

北農總經理吳音寧上任後風波不斷，過去一周內接連爆出魚翅宴、公費送禮等爭議，吳音寧昨(4日)首度親上政論節目，駁斥這些都是「不實指控」，今天更說「傷害我就是傷害北農」，並表示不排除提告。對此台北市議員擬參選人游淑慧在臉書諷刺：「吳音寧霸氣宣示，我即北農」。

針對吳音寧打算請北農律師團研議並提告，游淑慧在臉書表示，要求吳音寧別用北農的錢告她，得到批評吳音寧就是批評北農的霸氣回應，讓她愣住了。游淑慧說這種邏輯就好像「批評蔡英文就是侮辱中華民國」、「批評吳茂昆就是傷害教育部」，有種「朕即天下」的霸氣和自信！

游淑慧說，吳音寧忘記自己1股都沒有，只是董事會聘任的經理人，按照《公司法》，代表北農的可是陳景竣。結果吳音寧認為自己就是代表北農，所以如何使用北農錢都很合理，要告她立威，用的還是北農的資源。

對於吳音寧揚言提告，游淑慧在臉書反擊，反正沒有要自己出錢，要吳音寧全部都告一告，如果漏了哪一項沒告，就是承認指控。游淑慧在文末重述：「包括業務推廣費拿來送禮等指控，建議都一併告一告，反正傷害吳就是傷害北農，律師費都由公司買單」，並附註「朕即天下」、「北農還得買多少單？」、「誰是Boss問陳景峻沒」。

(中時電子報)