日本隼鳥2號接近龍宮小行星 月底開始探測

2018年06月06日 00:42 中時電子報 江飛宇

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，隼鳥2號探測船(Hayabusa2)已經接近目的地「龍宮」小行星(162173 Ryugu )，因此先關閉航行用的離子引擎，進入最終調整軌道的階段。預計最快將在6月21日至7月5日調查「龍宮」。

日本共同社報導，隼鳥2號是2014年12月從鹿兒島縣種子島太空基地發射升空，進入太空後的隼鳥2號就啟動離子引擎在太空航行，到了6月3日進入龍宮小行星附近，關閉離子引擎以減速，並切換為聯胺化學燃料引擎來調整姿態。到了6月中旬將會開始拍攝，並依據所拍攝的圖像來微調，預計最佳拍攝高度將離小行星20公里處。

隼鳥2號並不只是拍攝而已，到了9～10月，還會直接登陸龍宮，收集龍宮表面的材料，分析是否存在有機物與水冰的存在，因此這次任務也被賦與「探索生命起源」的意義。

龍宮小行星直徑大約1公里，屬於接近地球具潛在危險的阿波羅型小行星，於1999年

由林肯近地小行星研究小組所發現，之後引用日本民間傳說浦島太郎的故事，取名為龍宮。

2003年的隼鳥號與系川小行星，這場探索任務非常波折。(圖/JAXA)

隼鳥2號之名，是源自於前一代-傳奇的隼鳥號任務。隼鳥號是2003發現，調查系川小行星的探測船，同樣使用4具離子引擎為動力，然後航行過程卻是屢遇險阻，先是其中1具離子引擎出現推力不穩而關閉，然後遇到太陽閃焰破壞了太陽能電池與內存記憶體，接下來又有燃料外洩，姿態調整儀故障，還導致通信失聯。

就在2006年失聯的1年以後，大家都以為任務失敗時，隼鳥號居然恢復了通訊，任務重新展開，終於對系川小行星進行採樣，並且成功送回地球，這已經離隼鳥號發射已過了7年，最終隼鳥號燒毀在地球大氣層上空，結束它波折的探測生涯。

隼鳥號的故事鼓舞了日本大眾，之後還拍成多部電影。

(中時電子報)