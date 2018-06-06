法媒：美擬派軍艦穿越台灣海峽 北京試以「兩個最」勸阻

2018年06月06日 02:49 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

正值美陸關係因貿易爭端與北韓核問題而陷於緊張的敏感時刻，「路透」通訊社發布獨家消息稱，美國正考慮派遣一艘軍艦通過台灣海峽。美法德等國媒體對此新聞皆作了顯著報導。法國國際廣播電台中文網指出，美國軍艦據報計畫穿越台海，此舉可視為是對不斷遭到大陸戰艦和戰機繞飛威脅的台灣的一種公然支持。大陸外交部發言人華春瑩6日提醒，「台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題」。接連兩個「最」並列，分析指可見陸方明顯不安。

法廣中文網說，大陸海上勢力近年日益擴張，南海、台海、東海，船艦並發，然而，隨着大陸海洋軍事野心的膨脹，美軍如影隨形，在南海陸方人造島周邊，不斷有美國軍艦戰機出現。陸方宣示這裡是大陸的海域，美國則宣布，這樣做是適時地、定期地、長期地在這片國際水域維護巡航自由的體現。

法廣指出，現在根據路透引述美國官員披露，美國軍方計畫派遣軍艦通過台灣海峽。這是一個比較大的動作。這一消息如果最終落實，無疑給北京當頭一棒。這意味着川普的美國正採取更多行動，來限縮北京的海洋野心。

大陸外交部發言人華春瑩6日表示：「台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題。美方應切實恪守一個大陸原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海地區和平穩定。」

法廣還提到，大陸官媒《人民日報》旗下的《環球時報》6日發表社評怒嗆：「中國人肯定對此不高興」。該報警告，「美國軍事力量最好還是離台海別太近，尤其是別主動來攪這裡的渾水」。那樣的話，會「將美國拖入一場與中國軍事對抗的風險中。」

德國之聲中文網也報導了相關新聞，並提及去年12月，大陸駐美公使李克新談及美台軍艦互訪問題時，曾發表措辭激烈的評論。他表示：「我可能要感謝你們美國朋友。你們不是要派軍艦去高雄嗎？我們的《反分裂國家法》，真還沒有機會用過。如果你們把軍艦派過去，就啟動了我們這個《反分裂國家法》。我告訴你：美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時。」

此外，根據「路透」同一篇獨家報導，另一名美國官員也透露，美國計劃改變目前處理對台軍售的方式，不再將台灣提出的不同軍備採購要求綁在一起通盤考量，而是以個案方式個別處理。

美國之音中文網指出，了解台海軍事平衡及美國對台軍售過程的專家，包括目前已成為美國國防部亞太安全事務助理部長的薛瑞福（Randy Schriver），經常敦促美國政府恢復過去對台軍售常態化的做法，避免不同軍備武器系統綁在一起，金額太高引起陸方注意，一方面也不會因過程繁複費時而耽誤台灣取得武器的時效。

(中時 )