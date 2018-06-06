藤原麻里菜 無用發明展首日爆5千觀眾

2018年06月06日 02:48 時報周刊 溫博鈞

藤原麻里菜個展首日湧進超過5200位觀眾。（風尚精選提供）

藤原麻里菜（中）和以中文解說的搞笑藝人「漫才少爺」。（風尚精選提供）

吉本興業旗下女性發明家兼YouTuber藤原麻里菜個展「無中生有的沒用部屋in台北」（或搜尋♯無用發明展）於2018年6月2日（六）台北「Laugh＆Peace Factory」開展首日湧進超過5200位以上觀眾進場參觀。

「無中生有的沒用部屋in台北」將由藤原麻里菜獨立經營這個超過90坪的空間，辦展精神很符合主題「無中生有」的要素。從5月就在現場進行場佈的藤原麻里菜，本次特別從花費5年時間創作出的200個無用發明中精選出展出作品運至台北展場，本人也親自參與了材料購買及看板製作等前置作業。

本次展出作品包含了「輕鬆擊掌君」「IG照搞壞器」「壁咚機」「自動pocky餵食機」等許多標題吸引觀眾目光的代表作品。在展區內也設置了影片觀賞空間提供觀眾欣賞YouTube官網「無駄づくり/Wasted creation」上所公開的影片，以及可以實際體驗「無用作品」及拍照空間。

開展當日有非常多的台灣觀眾來到現場，不論是趣味影片或是拍照體驗，觀眾都被逗的開懷大笑。到了傍晚排隊進場觀看的人潮依然絡繹不絕，甚至排起了壯觀的隊伍。

另外，駐台灣的亞洲區搞笑藝人「漫才少爺」也以中文解說和藤原麻里菜一同介紹展示作品，無用作品不但為到場觀眾帶來歡樂，也成功抄熱展覽氣氛。

(時報周刊)