2018年06月06日 07:19 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

為反制解放軍動作頻頻，加上貿易談判、北韓核議題引起陸美關係緊繃，路透昨披露，美政府考慮派軍艦航行台灣海峽，並將改變對台軍售方式。美軍若真派艦赴台海，必激發北京強烈反應，大陸外交部昨就警告美國，勿破壞陸美關係與台海和平；陸官媒《環球時報》更嗆聲：「美軍艦最好離台海遠一點！」為維護國家主權，大陸不惜付出任何代價。台海情勢迅速升溫，台灣恐難置身事外。

高院5日開庭審理3歲女童「小燈泡」命案，一審被判無期徒刑的凶手王景玉在法庭上再度向小燈泡的父母劉大經、王婉諭道歉，但未獲對方理睬，王女回憶往事數度痛哭失聲，劉則是強忍淚水、語氣堅定表示，希望法官將凶手判死，他也不接受凶手的道歉，庭末審判長諭知7月3日宣判。

兩岸對峙態勢急遽升溫之際，蔡英文總統雖維持一貫不挑釁風格，不過部分綠媒及時力立委黃國昌等人，卻拚命「火上加油」；不只點火抹黑兩岸交流，更試圖綁架小英施政向獨派靠攏。種種作法，非但無法「壯大台灣」，只會徒增兩岸緊張情緒，甚至陷台灣民眾於危難。

立委黃國昌與《自由時報》近來聯手操弄兩岸關係，有消息指出，這立委加媒體組合，頻頻朝主張維持現狀的總統蔡英文揮劍，逼其在兩岸生事。學者痛批，這是刻意誤導閱聽大眾兩岸交流本質；至於黃國昌本人，岳父也在陸投資，「黃國昌，先把自己管好吧！」

◎工商時報

台積電昨（5）日召開股東常會，主持會議的董事長張忠謀表示，這是他最後一次主持台積電股東會，很高興看到公司成立31年來奇蹟式的成長，他相信台積電還會再一次一次地創造奇蹟。

台股高檔震盪，昨（5）日雖湧現獲利調節賣壓，但尾盤「神來一筆」，爆出近百億大量，強拉指數驚險收在11,100點，尾盤僅小跌9.39點。其中，金融股指數尾盤逆勢拉升大漲0.65％，收在1,279.74點，續改寫1999年7月來、近19年新高，適時扮演台股再度收復1萬1千點的臨門一腳。

股王大立光5月營收報喜，終結連5個月年增負數窘況，更一舉端出年增雙位數佳績。分析師預料，大立光股價雖已從谷底反彈逾4成，若考量3鏡頭商機比市場想像更強烈，5,000元之前應不會遭遇獲利了結賣壓，因此可以大呼「股王回神了」！

蘋果股價在全球開發者大會（WWDC）首日上演慶祝行情，周一再創歷史新高，市值更是進逼1兆美元大關，亞馬遜和微軟股價也同步攀上歷史高點。那斯達克指數即在此三大科技股力拱下，周一刷新歷史收盤高點。

◎旺報

路透報導美國有意派軍艦通過台灣海峽，大陸國關學者時殷弘表示，如果此事成真，美方等於在複雜的區域問題火上澆油，對陸美台三邊都是不利的做法。美艦通過台海，比闖入南海大陸島礁12浬範圍，性質更嚴重。大陸得黨媒環球網則以社評發出警告，要求美軍艦離台海遠點，別主動來攪這裏的渾水。

台海危機步步近逼，總統蔡英文遭獨派挾持下，台獨人士利用美國打台灣牌，操弄台海和平，如今傳出美國擬派軍艦巡航台海，獨派必將此視為天下掉下來的大禮，但大陸必視為嚴重挑釁，必派軍艦或軍機尾隨監控，屆時美陸兩軍在台海狹路相逢，台灣淪為卒子，這難道是台灣人民要的嗎？

美國在台協會（AIT）的新辦公大樓將於6月12日落成之際，外電報導，在大陸不斷挑釁之下，美軍正重新考慮派戰艦現身台灣海峽。一名不願具名的美國官員向路透表示：「是他們（北京）主動挑起的。」我國國防部及外交部對此都表示，未經證實的報導不予評論。

路透5日報導，美國官員透露，美國對台軍售將一改過去包裹軍售的模式，改為個別逐案審查的形式。對此，國家政策研究基金會外交及國防組召集人、前立委林郁方指出，決定權還是在美國願賣什麼給我們，還有美中關係好壞也會影響對我軍售內容。

(中時電子報)