MLB》拚重生1球未投 林斯康遭遊騎兵釋出

2018年06月06日 07:45 中時電子報 蔡銘仁

前賽揚強投林斯康(Tim Lincecum)今年力拚復出，然而卻在春訓時受傷，開季至今都在復健，如今復健期滿，遊騎兵必須讓林斯康上大聯盟，否則就得把他釋出，結果遊騎兵選擇了後者，遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)直言，「我們感覺讓林斯康上來，不是正確的決策。」

今年將滿34歲的林斯康，季前自辦測試會，頗有回神跡象的身手，吸引不少球隊的興趣，最後3月初與遊騎兵簽下年薪100萬美金、附帶激勵獎金的大聯盟約。林斯康原被期待成為遊騎兵牛棚要角，未料，他因中指起水泡，還沒上到大聯盟就進到60天傷兵名單。

林斯康出傷兵名單後，待在3A投復健賽，表現不盡理想，出賽10場投12.2局，自責分率是偏高的5.68，另有10K、9保送。如今林斯康走完30天復健期，按規定，遊騎兵必須讓他進25人名單，不過他們不打算這麼做；林斯康雖也能回遊騎兵小聯盟繼續待，但決定離開。

林斯康想復出的企圖心很強，也很努力，丹尼爾斯都看在眼裡，「他可以投，但控球不穩，我們不覺得他比目前任何一個中繼投手好。目前牛棚戰力不錯，我們有本錢能做該做的調度。」

丹尼爾斯表示，他曾跟林斯康聊過，林斯康也明白球隊的安排，也感謝遊騎兵給他機會，同時對沒能成為戰力，感到很抱歉。遊騎兵釋出林斯康，得付清他100萬的薪資，林斯康接下來將重新成為自由球員，下一步未定，他向遊騎兵透露，會待在美國西岸訓練，等待新合約上門。

(中時電子報)