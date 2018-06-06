呂秀蓮選北市長綠營慘了 扁：有小英領軍姚沒35％也有30％

2018年06月06日 08:20 中時電子報 陳怡文

民進黨中執會5月30日提名立委姚文智參選台北市長，讓先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明「道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」。若呂秀蓮真的執意參選，將對姚文智添加不小變數。會不會最後選成「土土土」？陳水扁直言「只要蔡總統兼主席帶領民進黨全力輔選，姚文智沒有35%也有30%」。

陳水扁在臉書發表「新勇哥物語-128」，他表示不用擔心！只要蔡總統兼主席帶領民進黨全力輔選，姚文智沒有35%也有30%。但如果最後剩下謝系在輔選，其他派系虛委與蛇，其結果可想而知。但也不應排除當姚文智衝上40%，勝利在望時，白雲散去，只看到藍天。柯市長脫下白袍，改披藍衫。如同2014年民進黨選擇與柯P 合作，2018換成國民黨為了2020選舉利益考量，也選擇與柯市長合作，這種事情誰敢保證絕對不會發生！？

另外，柯市長游走藍綠，跨越藍綠，為了彌補深綠選票流失，這一、二年來逐漸向藍營靠攏，態勢愈來愈明顯，屆時柯市長將不再是政治家了！對此，陳水扁認為「放眼政壇，哪有政治家？都是政客。所謂政治家不過是成功的政客而已。李光耀說他也不是政治家，如果有人自認是政治家，一定要去看精神科醫師」。

(中時電子報)