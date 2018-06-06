MLB》洋基不妙！左投J.蒙哥馬利肘傷整季報銷

2018年06月06日 08:18 中時電子報 蔡銘仁

洋基本季問鼎冠軍企圖心強，未料，他們卻碰上最不願遇到的狀況，就是傷兵問題，洋基原設定為第5號先發的左投J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，因左手肘出現傷勢，將動韌帶移植手術(Tommy John)，預計至少得復健12到18周，等同整季報銷。

25歲的蒙哥馬利去年初試啼聲，投29場戰績9勝7敗、自責分率3.88；今年到美國時間5月2日，因左手肘屈肌緊繃，進到10天傷兵名單，傷前先發6場，繳2勝0敗、自責分率3.62成績。如今蒙哥馬利報銷，對洋基無疑是重傷害，畢竟遞補空缺的哲曼(Domingo German)投得並不好。

「我替蒙哥馬利感到遺憾，不過至少他找到了答案，也知道他將會有更健康的手臂。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)表示，已經跟蒙哥馬利聊過，也感受到他正向的態度，現在球隊能做的，就是給足他支持，並期待他能挺過傷勢回歸。

折損蒙哥馬利，即便洋基農場還有不少新秀等著上來，不過總管凱許曼(Brian Cashman)直言，在731交易截止前，補強投手會是最優先考量。波恩指出，球團與凱許曼一直持續尋求最好的方法，主動出擊、盡可能讓球隊處於最佳狀態，未曾停下腳步過。

大聯盟記者哈契(Bryan Hoch)推測，屆時包括光芒的阿契(Chris Archer)、巨人的龐加納(Madison Bumgarner)、響尾蛇柯賓(Patrick Corbin)、老虎的傅莫爾(Michael Fulmer)及遊騎兵的哈默斯(Cole Hamels)，都是洋基可能想爭取的目標。

(中時電子報)