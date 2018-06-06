民進黨年底若慘輸 小英恐非辭主席就能止血

2018年06月06日 08:21 中時電子報 謝雅柔

由於蔡政府執政引發諸多爭議，外界紛紛關注民進黨在年底的選情會有多大衝擊。此外，除了呂秀蓮有意脫黨選台北市長，台南市也鬧分裂。有分析指出，年底選舉民進黨若失去多年執政的選區，蔡英文恐怕不只辭黨主席就能止血。

民進黨執政以來，推出的政策不得民心，更引來抗議聲浪。然而，日前高雄市大樹區農民孫國憲不滿政府未照顧農民，在自家門口懸掛「民進黨不倒，農民不會好」布條，強調他代表許多農民發聲，期待農委會提出措施解救農民，「政府該為百姓拚經濟，不要整天拚政治！」

據中評社分析，民進黨在台北市長提名姚文智參選，造成三足鼎立，一部分就是蔡放任基層不滿聲音高漲，一發不可收拾，原有意禮讓無黨籍市長柯文哲，最後卻提名姚文智。該分析生現在呂秀蓮都要與民進黨斷絕關係，並痛批民進黨，「呂的輩分與位階對民進黨了解甚深，未來若定調在北市這一戰是要砲打民進黨，民進黨得防範後座力恐不小。」

此外，不只台北市分裂，台南市長選舉也因為新潮流與正國會之間未整合，加上前台聯立委許忠信參選，吵得不可開交。該分析稱台南市長一役，民進黨也有變數，面對來赤派系之間的問題，黨主席應該要拿出魄力，才能讓黨內整合有可能進行。「蔡英文身為黨主席，面對黨內分裂亂象，若一再放任不採取動作，年底選舉若失去綠色執政多年的選區，蔡的責任重大，恐怕不只是黨主席下台就能止血」。

(中時電子報)