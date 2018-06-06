一元香蕉餵豬的？65歲蕉農：徐國勇應該要下台

2018年06月06日 08:29 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

南台灣香蕉價格崩盤，旗山香蕉最低殺到1公斤1元。行政院發言人徐國勇日前表示，每公斤1元的香蕉是「格外中的格外」，根本就是要拿去餵豬，本來就不該進入市場。 屏東盤商說，除非有認識或交情夠好，集貨場已有很多盤商不再收購1公斤1元的香蕉。新埤鄉65歲蕉農黃乾表示，漂亮的香蕉1公斤剩下1元，徐國勇還說「餵豬的」，他把2300萬台灣人當豬嗎？他應該要下台的。

根據中評社報導，屏東縣新埤鄉5日的產地收購價格為A級蕉1公斤4元、B級蕉1公斤1元。屏東賴姓盤商表示，現在很多集貨場根本不收1公斤1元的香蕉，但這群農民跟他長期往來彼此都有感情，所以才願以這價格收購。

今年65歲的新埤鄉蕉農黃乾表示，這麼漂亮的香蕉1公斤剩下1元，徐國勇還說是餵豬的，他把2300萬台灣人當豬嗎？他應該要下台的。

74歲張藍菊妹與80歲的丈夫張松田家住屏東潮州，每週二、五從潮州騎車到新埤鄉採收香蕉，再載至新埤國中產業道路旁的盤商銷貨。張藍菊妹表示，今年香蕉價格很不好，他們越做越心酸，有時候載來賣一天換不到幾百元。她抱怨，他們都用台肥43號的肥料，最近台肥43號一包從430元漲到450元，這樣他們吃不消，希望政府救救他們。

蕉農謝豐堅表示，屏東農民從蕉園採收下來的香蕉是綠色的，1公斤1元、4元都是產地現金價，台北拍賣市場1公斤拍10幾塊，那些是催熟後的黃色香蕉，問題是南部有幾個農民有能力把香蕉催熟再賣到台北去？

(中時電子報)