川金會12號登場 傳這位「共同好友」也將赴星出席

美國總統川普（圖右）和北韓領導人金正恩（圖左）將於12日會面，兩人的共同好友、美國傳奇球星羅德曼（圖中央）據傳也將前往新加坡。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國紐約郵報（New York Post）報導，隨著川金會的日期和地點逐漸明朗化，出席貴賓也成為各方關注焦點，除了南韓總統文在寅（Moon Jae-in）自行宣布出席外，美國媒體盛傳兩人的「共同好友」、前美國職籃明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），也將成為世紀會談的座上嘉賓之一。

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消息人士指出，「無論你們怎麼看他（羅德曼）的表現，有一點可以確認的是，他的角色相當重要。」據了解，羅德曼很可能會在11號提前抵達新加坡，再次發揮其連結川普（Donald Trump）與金正恩（Kim Jong Un）的溝通橋樑角色。

「小蟲」羅德曼（圖中央）訪問平壤，與北韓奧運籃球隊互動。（圖/美聯社）

現年56歲的羅德曼，出生於美國德州達拉斯，身高2.01公尺，是當年與喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）共同開創公牛王朝的元老球員之一。1986年被底特律活塞隊（Detroit Pistons）選中，正式進入美國職業籃球聯賽（NBA）。雖首年多以替補上場，但羅德曼抓籃板球的能力，也讓他逐漸站穩先發名單之列，並七連霸聯盟籃板王的獎項。

1995-96賽季轉入芝加哥公牛隊，開啟三連霸和囊括各種獎項的時代。但更讓外界印象深刻，卻往往是羅德曼放浪不羈的造型，以及球場上不定時開炸的脾氣，可數據會說話，曾繳出單場34個籃板的他，無疑是90年代最佳的防守球員之一。

性格一向直來直往的羅德曼，先前在專訪時表示，「我替川普做了很多事，我知道金正恩並不了解他（川普），希望金能讀讀我送的書，好好深入地認識川普！」倘若未來美國與北韓關係和解，他希望川普，能讓他前往平壤、擔任第一任美國體育大使。身為少數能直接與金正恩會面溝通的美國名人，羅德曼究竟能否與川普、金正恩在12日同框出現，就讓我們拭目以待吧！

(中時電子報)

文章來源：Dennis Rodman will be in Singapore for Trump-Kim summit

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