被拍到擁吻精壯男 彭佳慧親筆信認了今年3月已離婚

2018年06月06日 08:27 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

彭佳慧親筆信聲明。(圖／翻攝自彭佳慧臉書)

「鐵肺歌后」彭佳慧近年因參加節目《我是歌手》事業再攀高峰，更以《大齡女子》奪下金曲歌后，不過工作邀約不斷的她，卻傳出婚姻出狀況，被拍到與「精壯男」在街頭擁抱、接吻，今(6日)她在臉書PO出親筆信，認了結束12年婚姻。

彭佳慧今被《周刊王》爆料和一名「精壯男」在街頭十指緊扣逛街，兩人不顧旁人眼光大方擁抱、接吻，更一起進入高級豪宅過夜，對此，彭佳慧在臉書回應，「感情的事，尤其夫妻之間，我不知道如何跟大家說；這是我跟老王一起完成的聲明稿！謝謝大家的關心，無論如何，我們都會繼續為了孩子們努力」。

她也PO出夫妻倆的手寫聲明，透露1月底時被媒體報導離婚，「從原本沒有發生的事變成發生了」，這是老天給她們再一次思考的機會，所以2月她為了和全家人一起過春節，放棄所有的工作，在這期間她和老公王丕仁聊了幾次，3月簽字離婚，「我們互相堅守著的是，我們是孩子的爸爸媽媽，所以我們一直住在一起，睡在不同的房間。」

而被拍到和她互動親密的男生，是她的好朋友，她簽字離婚後，雖然彼此間都有感覺到一些變化，但沒有更進一步，那天是聚會裡喝多了，她被送上車前互相擁抱，才被拍下，她表示「我跟老王之間是坦誠的，正如我們不做對不起對方的事。我們已經簽字，但我們是孩子的父母，我們是家人」。

【彭佳慧親筆信全文】

在今年一月底，媒體報導說我們離婚了，從原本沒有發生的事變成發生了。對我們來說，這則公開報導是老天給我們再一次思考的機會。

二月，我放棄了所有的工作，只為了全家能一起快樂的（地）過春節假期，也在這麼長的休息時間裡，我跟老王深聊了幾次，三月，我跟老王簽字了。離婚條件，沒有。

我們互相堅守著是，我們是孩子的爸爸媽媽，我們要一起撫養孩子長大，所以我們一直住在一起，睡在不同的房間。然後，生活依然，感情依然，只是在家人的感情裡，我們很明白，不會有愛情的成分。我們沒有人要搬離這個家，我們還計畫好暑假帶孩子們一起出國，如果這是需要被公布的，我們也覺得時間是在暑假過了之後。

照片裡的男生一直是我朋友圈的好朋友，好朋友間會交換心事，互相照顧，我告訴好友們，簽完字了，漸漸的，我們也許都有感覺到一些變化，只是我們沒有更進一步。在聚會裡，我們都喝得太多，送完每位好友上車回家後，送我上車前，我們擁抱，也不覺察的（地）被拍下，這就是今天週刊上的照片。

我跟老王之間是坦誠的，正如我們不做對不起對方的事，我們已經簽字，但我們是孩子的父母，我們是家人。

在此我跟老王謝謝大家的關心。

(中時電子報)