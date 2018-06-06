彭佳慧簽字離婚 12年婚姻劃下句點

2018年06月06日 08:50 中時 黃雯犀

金曲歌后彭佳慧2006年與成衣商王丕仁結婚，婚後育有1兒與一對雙胞胎女兒，不過她今(6日)發聲明坦誠，兩人已於今年三月簽字離婚，「我跟老王之間是坦誠的，正如我們不做對不起對方的事，我們已經簽字，但我們是孩子的父母，我們是家人。」12年婚姻劃下句點。

彭佳慧今年一月曾傳和老公感情生變，當時她否認，二月她和老公帶小孩一起過春節假期，夫妻倆深談數次，確認彼此之間已經沒有愛情成份，決定在三月簽字離婚。

兩人深愛孩子，更珍惜共有的家，決定仍繼續住在一起，「我們互相堅守的是，我們是孩子的爸爸媽媽，我們要一起撫養孩子長大，所以我們一直住在一起，睡在不同的房間裡，我們很明白，不會有愛情的成份。我們沒有人要搬離這個家。」

由於兩人計劃暑假帶孩子們一起出國旅行，原本打算在暑假過後再公佈離婚，兩人沒有任何離婚條件。

不過今出刊的「周刊王」拍到彭佳慧與一名「精壯男」在街頭有親密舉動，她則澄清該男是好朋友，當天她和朋友聚會，紓發婚變心事，送完每位好友上車回家後，兩人擁抱，不察覺的被拍下。

以下為彭佳慧聲明全文：

在今年一月底時，媒體報導說，我們離婚了，後原本沒有發生的事變成發生了，對我們來說，這則公開報導是老天給我們再一次思考的機會。

二月，我放棄了所有的工作，只為了全家能一起快樂的過春節假期，也在這麼長的休息時間裡，我跟老王深聊了幾次。三月，我跟老王簽字了。離婚條件，沒有。

我們互相堅守的是，我們是孩子的爸爸媽媽，我們要一起撫養孩子長大，所以我們一直住在一起，睡在不同的房間裡，我們很明白，不會有愛情的成份。我們沒有人要搬離這個家，我們還計劃好暑假帶孩子們一起出國，如果這是需要被公佈的，我們也覺得時間是在暑假過了之後。

照片裡的男生一直是我的朋友圈的好朋友，好朋友開會交換心事，互相照顧，我告訴好友們，簽字完了，漸漸的，我們也許都有感覺到一些變化，只是我們沒有更進一步。在聚會裡，我們都喝得太多，送完每位好友上車回家後，送我上車前，我們擁抱，也不察覺的被拍下，這就是今天週刊上的照片。

我跟老王之間是坦誠的，正如我們不做對不起對方的事，我們已經簽字，但我們是孩子的父母，我們是家人。

在此我跟老王謝謝大家的關心。王丕仁 彭佳慧

(中時 )