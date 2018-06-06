還原499之亂 中華電信董座鄭優證實：以戰止戰

2018年06月06日 08:57 中時電子報 戴安瑋

繼台灣大、遠傳之後，中華電信上個月加入499之戰，掀全台喪屍瘋，全台多個門市擠滿了解約重新續約的老客戶，員工更忙得焦頭爛額，遭NCC國家傳播委員會、勞動部開罰，中華電信董座鄭優表示，中華電信過去比較保守，長年讓對手蠶食，搶走不少用戶，這次是以戰止戰，也讓人知道中華電信不是好欺負的。

鄭優是接受《鏡週刊》專訪時做了以上表示。根據統計，中華電信從前年底1078萬戶的行動通訊用戶，到去年底只剩1045萬戶，長年遭對手台灣大、遠傳等蠶食，鄭優說，這次是中華電信有史以來第一次主動出擊，以促銷戰迎戰台灣大、遠傳兩大對手，不但讓新舊客戶瘋狂排隊搶辦，也帶動中華電信4G用戶數。

他說，「這次攜碼跳槽淨流入的客戶，是競爭者的5倍」。至於詳細數字，鄭優未透露。據了解，中華電信499促銷，讓4G客戶淨流入約20萬戶。

鄭優表示，中華電信過去真的比較保守，都以為我們老實，這次以戰止戰，也讓人知道中華電信不是好欺負的。

他指出，499促銷方案推出第一天，門市擠入大量換約人潮，他即召集幹部，啟動應變措施，加強客戶分流外，更在促銷方案結束後的第2天，提出加班費2倍，加班時間照算補休的慰勞方案，所有參與的員工都相當滿意。

他並讚許門市同仁說，雖超時工作被地方政府勞工局查處，但同仁們還是以客戶優先，協助老客戶換約，

(中時電子報)