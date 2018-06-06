戴男人最愛的Richard Mille 讓男人羨慕妳

RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表，白金鑲鑽表殼，限量5只，售價約1200萬元起。（Richard Mille提供）

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RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表，紅金鑲鑽表殼，限量5只，售價約1200萬元起。（Richard Mille提供）
RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表，白金鑲鑽表殼，限量5只，售價約1200萬元起。（Richard Mille提供）
RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表結合了珠寶藝術和製表技術。（Richard Mille提供）
RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表共有十種圖騰款式。（Richard Mille提供）

Richard Mille近幾年爆紅，限量表款甚至有錢也買不到，在拍賣會上更是屢創新高，成為事業有成男士眼中的愛表。有趣的是，近來Richard Mille女表市場成長迅速，女人配戴Richard Mille，往往更能吸引男士羨慕的目光，即起登場的RM 71-01 TALISMAN 自動上鍊陀飛輪女表，就是時尚女鎖定的焦點。

★搭載自家機芯 更具話題

RM 71-01 TALISMAN自動上鍊陀飛輪女表是Richard Mille第一支搭載自家機芯CRMT1的女表，因此一出手就話題不斷。負責設計的Cecile Guenat，原本是珠寶設計師，她於三年前加入Richard Mille的設計陣營，設計風格充滿裝飾藝術風格，充滿時尚感，尤其是Richard Mille珠寶女表系列，更是將珠寶工藝融入腕表當中，深受女性的喜愛。

這款Cecile Guenat為Richard Mille操刀設計的RM 71-01 TALISMAN 自動上鍊女士陀飛輪女表，設計靈感源自部落的神秘圖騰，「TALISMAN」即是護身符的意思，她以前衛摩登的裝飾藝術 (Art Deco)幾何圖案，巧妙融入神秘的部落藝術 (Tribal arts)面具圖騰，打造既前衛又神秘的時尚品味。

★十種圖騰 十足護身符

RM 71-01 TALISMAN自動上鍊女士陀飛輪女表延續品牌最引以為的超薄、輕量等優勢，在厚度僅有0.9 mm的表盤上，鑲嵌鑽石、珍珠母貝、藍寶石和瑪瑙，Cecile Guenat總共為RM 71-01 TALISMAN設計了十款不同圖騰的陀飛輪女表，每款僅限量5只。

(中時 )

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