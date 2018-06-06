隱形矯正治戽斗 她免開刀變正妹

2018年06月06日 10:06 中時 馮惠宜

邱小姐拿出治療前、目前治療中的照片，開心秀出治療成果。（馮惠宜攝）

牙醫師陳易駿指出，隱形矯正是透過大數據設計一系列隱形牙套，讓患者7到14天更換一副新牙套，逐步將牙齒矯正歸位。（馮惠宜攝）

告別戽斗不是只有接受正顎手術一途，台中一名31歲的邱小姐，天生戽斗讓她始終拍照不敢側臉拍，從小立志存錢準備正顎手術，半年前到牙醫診所評估才發現採隱形矯正技術即可告別戽斗，經過半年治療讓她下凸上凹、偏右斜的臉逐漸歸正，整體療程雖長達18個月，但她感謝，醫師專業又佛心的評估，讓她免去手術之苦，還省去不少花費。

外表甜美的邱小姐從事新娘秘書，即使不太明顯，但從小的小戽斗，讓她拍照時始終不敢拍側臉，小時就醫牙醫師告訴她只能做正顎手術矯正，她從出社會後就準備存好錢接受正顎手術時，半年前她經介紹到台中雅緹斯牙醫診所評估，竟出現另一種治療選擇「隱形矯正」。

齒顎矯正專科醫師陳易駿解釋，隱形矯正技術近5年來因為3D列印成熟，透過大數據設計一系列隱形牙套，讓患者7到14天更換一副新牙套，逐步將牙齒矯正歸位，不但效果顯著，也較傳統矯正更舒適，只要仔細評估，戽斗也可透過這樣來矯正。

經評估邱小姐反咬狀況較嚴重的，加上她有一顆植牙不能移動，屬於比較困難的案例，經過環口掃描及分析後，判斷個案的齒槽骨仍有仍有空間可以退縮，可以不做正顎手術，所以直接削去植牙部分牙冠，騰出空間，用隱形矯正的技術將下顎的牙齒往後推，預計18個月可以完成療程。

陳易駿說，以往嚴重戽斗的個案幾乎都需要經歷正顎手術的過程，雖然現在的數位科技和專科醫師訓練，可以盡量讓患者不動刀就完成牙齒矯正，但如果齒槽骨的空間不夠，就仍必需使用正顎手術，搭配齒顎矯正來進行療程。

(中時 )