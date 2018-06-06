第6屆國家環境教育獎 鄉村永續發展協會奪特優

2018年06月06日 10:07 中時 張伊珊

2018．06．06 嘉義縣 ▲鰻鄉企業社長邱經堯（右），以「養魚要先養水，養水要先養土」經營理念，獲得民營事業組優等。（張伊珊翻攝）

行政院環境保護署舉行，「第6屆國家環境教育獎」頒獎，嘉縣鄉村永續發展協會及鰻鄉企業社，從全國眾多競爭者中脫穎而出，分別勇奪團體組唯一特優與民營事業優等獎項，成績亮眼。

鄉村永續發展協會理事長吳淑芳，長期在東石地區沿海，推動社區產業、關懷據點與生態永續等，落實「環境教育是生活態度」，除舉辦麥田嘉年華，協助麥農提高小麥附加價值，同時推廣食農教育外，協會也倡導綠色低碳的漁村小旅行，讓民眾體驗一日漁夫，實際了解生態養殖，再將食材變成一道道在地風味餐，實現「從產地到餐桌」的飲食概念。

協會也曾扶助新住民融入社區，並成立聯合國姐妹花工作坊，教導新住民如何將環境教育結合社區資源，融入在地漁村產業文化，藉以提升經濟來源，不僅讓新住民找到自信，改善家庭結構及凝聚力，同時成為協會生力軍。吳淑芳得知獲獎，開心之餘，也透露責任更重。

鰻鄉企業社長邱經堯，以「養魚要先養水，養水要先養土」，深耕養殖環境永續經營理念，落實生態級養殖、不用藥、使用循環水、中低密度養殖、農漁牧綜合經濟開發經營的安全健康，自產自銷品牌，期讓大家明白生態養殖意義。

(中時 )