呂秀蓮諷民進黨執政下的台灣未來 網讚「超認同」

2018年06月06日 09:41 中時電子報 謝雅柔

前副總統呂秀蓮日前對民進黨說「Bye bye」，對於蔡英文派人聯繫求見，她表示「相見不如不見」。此外，她提到「不忍見到台灣在民進黨執政下逐漸淪亡，我要切腹」，她更表示，若歷史記載，台灣是亡在民進黨執政手裡。對此，網友則回應表示「這我倒是不意外」、「如果兩年前我不信，但現在我會信」、「超級認同」。

呂秀日前以書面聲明表示，對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去「Bye Bye！民進黨」，返台後再度表示民進黨和她已經沒有關係。對於蔡英文盼見面慰留呂秀蓮，呂則以「相見不如不見」6字回應。呂秀蓮接受節目專訪時指出，民進黨若不好好整治或以小人之心度君子之腹，將以死相逼，她不忍看到台灣在民進黨執政下淪亡，若真是如此「我要切腹自殺」。

呂秀蓮昨接受《Pop搶先報》訪問，再度提到「不忍見到台灣在民進黨執政下逐漸淪亡，我要切腹」一說，呂提及，若歷史記載，台灣是亡在民進黨執政手裡，「我很客氣說，我要切腹自殺，民進黨的公職人員你們要不要一起自殺？」

對此，網友則表示「這我倒是不意外」、「如果兩年前我不信，但現在我會信」、「我認同」、「我居然相信了」、「超級認同」。但也有網友說「不跟你講話就會淪亡」、「自己選舉站在孤獨面，獲不到支持剛好而已」、「她認為自己有能力，但事實上卻沒追隨者」、「現在只被當過氣老人」。

(中時電子報)