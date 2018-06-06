取消泳裝選秀 美利堅小姐大賽不再只「選美」

2018年06月06日 09:49 中時電子報 李靖棠

據美國廣播新聞網（ABC）報導，一年一度的美利堅小姐（Miss America）大賽，總能吸引大批觀眾和粉絲的目光，但隨著性別意識逐漸抬頭，過往最吸睛的項目之一：泳裝選秀，美利堅小姐官方宣布，從明年度（2019）大賽開始，將取消泳裝選秀，等同於宣示不再以身體體態作為評選「美麗」的指標之一。

對此重大決定，前美利堅小姐、下屆大賽召集人卡爾森（Gretchen Carlson）表示，「這個轉變意謂著，美利堅小姐大賽將不再是選美比賽、而是一場競技賽事！」而取代泳裝選美環節的項目，未來將由動態活動取代之，官方將對來自美國50州和華盛頓特區（District of Columbia）的佳麗，在熱情、智慧和對於未來角色的認知度進行考核，進而選出新一屆的美國小姐。

美利堅小姐2018后冠得主、23歲的卡拉。（圖/Miss America官網）

美利堅小姐的選美大賽從1921年大西洋城（Atlantic City）開始，參選佳麗每年由美國各州份及領地選出，來角逐此一桂冠。與其他選美不同的是，該賽事有才藝展示項目，佳麗必須在台上展現如舞蹈、唱歌等多種才藝。而且奪下后冠的美利堅小姐，將代表美國出賽環球小姐（Miss Universe）全球選拔，現任美利堅小姐后冠擁有者、是來自美加邊境的23歲北達科他州（North Dakota）小姐卡拉慕德（Cara Mund）。

曾是選美冠軍的卡爾森表示，「有不少年輕女性向我反應，他們希望參與我們的比賽，但是他們卻不想、也不願意穿著高跟鞋和泳裝，在伸展台上向公眾展現身體。所以我說，妳們再也不需要這麼做了！」卡爾森更向眾多有意參賽的女孩喊話，從今以後，我們評判妳的標準，將是妳內心的想法和能力，而不僅僅只有那美麗的外表和身軀。

(中時電子報)