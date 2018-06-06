梅林國小六年級全班都是寫手 12人文章都上報

斗六市梅林國小六年級全班12名學生在作家班導黃振裕（中）帶領下，每一個都投稿報紙成功，其中一個女學生(右五)已被刊登5次。（周麗蘭攝）

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黃振裕老師透過教導孩子寫作開生命的另一扇窗（周麗蘭攝）

寫作能力的開發永遠不嫌遲，也不嫌早！斗六市梅林國小六年級生在作家導師黃振裕示範下，試著寫日記、描寫班級與同學，2年來全班12個學生的文章陸續被報紙錄用，其中一名女學生已被採用5篇。

筆名也仁的黃振裕擔任梅林國小高年級導師，他從一開始紀錄班級經營、投稿報紙、出書，變成書寫童書的老師作家。

十幾年來他把經驗複製在學生身上，帶著班上小朋友透過書寫累積語文能力及品德教育。

黃振裕清楚剛升上五年級的學生不太習慣用文字表達，他要孩子每天寫日記，自己也以身作則每天寫一篇日記送給孩子，學生們得要查字典、寫回應給他。

閱讀是寫作之母，這一班每天進教室第一件事是閱讀15分鐘，3人一組共讀完一本書，黃老師就親自做點心請客，下課20分鐘的神祕點心時刻成功刺激了學生的閱讀欲望。

12名小朋友在黃振裕搭鷹架式的引導下，有些從一開始連斷句都不會，有些看書就想打瞌睡，但有了練習的機會，寫作能力漸漸開竅。

2016年9月第一個學生投稿國語日報成功，今年6月第12個學生也投稿成功啦！雖然相隔2年，全班學生畢業前都見到自己名字印成鉛字，對學生是終身的紀念，對黃振裕也是教書以來學生投稿錄取的最高紀錄。

「投學生的稿比我自己的還緊張！」黃振裕說，2年來看到孩子越寫越長，思想與做事態度也提升，很希望每個孩子的文章都能被欣賞。

他透過文字也看到孩子的心，進一步教導他們要心口如一，有時他寫了生氣的日記，孩子懂得要安慰，他也會神回「不要用文字來騙老師的感情，你們要做給我看啊！」

(中時 )

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