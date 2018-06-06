雲嘉在地好食材 口湖仲夏湖畔音樂饗宴打頭陣

2018年06月06日 10:19 中時 張朝欣

雲嘉南濱海國家風景區管理處行銷雲嘉地區好食材，規畫10日在口湖遊客中心舉辦「仲夏湖畔音樂饗宴」，6日品嘗會率先登場，以在地台灣鯛、烏魚子為食材推出創意料理，吸引民眾前來先嘗為快。

雲林沿海地區盛產牡蠣、台灣鯛、烏魚子、馬蹄蛤、虱目魚、文蛤、龍膽石斑、鰻魚、蝦干等漁產品，風景區管理處邀請稻江管理暨科技學院餐飲管理學系指導，跳脫傳統料理作法，研發讓大家耳目一新的新菜色。

「仲夏湖畔音樂饗宴」品嘗會6日在口湖遊客中心登場，主辦單位準備「香菇鑲蚵球」、「翠絲燴鮮蛤」等多道全新菜色，料理方法雖簡單，但饒富創意的擺盤設計，更增添在地食材的特色風味。

口湖遊客中心專案經理蔡云姍表示，希望藉由在地食材與消費者搭建起橋樑，同時擴展生產者行銷管道，進而提供消費者安全、安心的食材，吸引全台遊客前來享用最新鮮、美味的雲嘉特色美食。

蔡云姍說，口湖遊客中心以「家」為元素，遊客可在此品嘗咖啡、選購在地小農產品，悠閒地蒐集旅遊資訊；周邊則以「生態旅遊」為主軸，結合宜梧滯洪池，打造美食與生態兼具的特色遊憩景點。

風景區管理處指出，2016年起陸續進行產業觀光資源盤點與產業觀光輔導等工作，其中在地食材推廣是重點之一，成果將於10日晚間5點30分，在口湖遊客中心以「仲夏湖畔音樂饗宴」為主題進行發表，用美食與大家共度1個難忘仲夏夜。

(中時 )