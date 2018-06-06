提升閱讀風氣 中市府打造校園圖書館為社區共讀站

2018年06月06日 10:21 中時 陳世宗

台中市政府教育局為讓學校的閱讀空間擴展至社區共讀，積極爭取106至109年「前瞻計畫-社區共讀站」經費，投入3175萬的經費，補助58所高中職、國中小學執行「學校社區共讀站」，繼去年完成台中高工後，今年將再推動45間學校，以提升全市的閱讀風氣。

教育局指出，為推動市區圖書館與校園合作，文化局的市立圖書館自105年推動團體借閱證至今，已有超過1300件申請，借閱類型以童書居多，許多老師會利用市圖團體卡借閱證一次可借500冊書籍的優勢，打造班級閱讀空間及營造出小型圖書室的氛圍，提升學生閱讀的興趣。

目前市立圖書館共有6輛行動圖書車，投入各區國小駐點服務，最遠達梨山，去年共服務98所國小、4所幼兒園及台中戒治所、國軍台中總醫院、社區及超商門市等，共行駛39,296公里、提供2,047場次服務，借書冊數達245,260冊，較103年成長約43.52%，讓偏鄉學校擁有更多閱讀資源。

教育局為讓學校、社區共享閱讀資源，市府也積極爭取106至109年「前瞻計畫-社區共讀站」補助，投入3,175萬經費，共58所高中職及國中小學獲得補助，繼去年完成台中高工等校後；今年將繼續推動45間學校的社區共讀站，目前陸續進入製圖階段，打造校內師生和社區民眾都能善用的圖書資源。

教育局表示，該局持續推動數位閱讀，提供社區及偏鄉數位資源，近2年來陸續購置252台的10吋平板電腦設備，今年度則配合教育部前瞻基礎建設計畫經費挹注，將增購平板數量至806台，配置至各區分館及行動圖書車，不僅服務偏鄉學童，也讓社區樂齡族群享受閱讀樂趣。

教育局指出，市府致力推動公共閱讀，鼓勵師生家長參與閱讀，並透過改善圖書空間，融入美學設計理念，包括永春國小圖書館以「七巧板」為主題，把生硬、冰冷的空間加入七彩顏色，形成學生下課的閱讀熱點，借書率也提升，每名學生每月多讀2本書，從2.8本變成4.9本。

教育局強調，市府推動閱讀教育成效卓越，106、107年閱讀磐石獎居全國之冠；另有2,105位孩子在「台中市國民中小學推動校園閱讀線上認證系統」至少閱讀超過1,000本書，取得台灣藍鵲認證。

(中時 )