老婦無力推輪椅 警熱心伸援推回家

2018年06月06日 10:22 中時 洪榮志

家住台南市中西區的黃姓獨居老婦，外出行經南區西門路一段689巷口時，因體力不支，無力推輪椅回家，不知所措。當時來往車輛頻繁、氣溫高約30度，台南市警六分局員警巡邏路過發現後，立即協助推著坐在輪椅的黃婦回家。

警六分局金華派出所警員陳彥婷、林坤生等2員日前執行巡邏勤務時，在西門路一段689巷口發現一名黃姓老婦，身穿白襯衫、黑色運動褲，坐在手推輪椅上不知所措，隨即下車上前關懷。

員警檢視發現老婦曾經中風，行動不便，加上高溫無力推輪椅回家。由於時值晚上交通尖峰時段，車輛來往頻繁，陳等2員運用行動小電腦「人臉辨識功能」查詢，得知老婦的戶籍住址後，立即貼心推著對方回家。

警方調查，黃姓老婦平日獨居生活，因當天自行外出，身體不適，無法推輪椅回家，非常感謝警方的協助，讓她覺得「有警察真好」。

警六分局長黃勝智表示，陳等2員巡邏中觀察敏銳，主動關懷與協助年邁長者，完成助人義行，不僅落實政府推動的高齡友善城市政策，也呼籲家中如有高齡長者應多加關心，盡量請他們隨身攜帶身分證件，或在隨身衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料。

此外，也可向台南市政府社會局申請長者預防走失手鍊，或到分局捺印指紋建檔。如果老人不慎走失，即可由發現的員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使年長迷途的失智者免於危難。

(中時 )