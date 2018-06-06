夏日戲水防危險 南市消防局加強防溺宣導

2018年06月06日 10:30 中時 鄭雅文

持續高溫，又逢暑假將至，學生呼朋引伴到水域戲水危機四伏。台南市消防局第一大隊、大台南家長協會將於6/30上午8點起，在新營南瀛綠都心公園舉辦107年防溺宣導安全暨第二屆憋氣王選拔趣味競賽活動，以寓教於樂方式，加強宣導學生到水域遊憩的安全觀念。

消防局表示活動將分為國小，國中及社會混合組，以3人組隊方式辦理防溺趣味競賽，藉由水上活動安全宣導加強學生水域遊憩的安全觀念。活動將以「竿竿相連遞愛心」，「救生圈傳情義」，「嘴上功夫」三項，配合救生裝備器材，在玩樂中教導安全觀念。

當日同時舉辦第二屆憋氣王選拔賽，藉由活動讓民眾體會在水中無法呼吸的情況並教導如何應變。會場並設有創意宣導互動遊戲，如CPR+AED教學，大聲公宣導競賽、防溺防火知識準投王，徒手拉橡皮艇越湖體驗等。

第一救災救護大隊長丁春能也呼籲，在加強孩子戲水知識外，家長也應多留意孩子動向，叮嚀從事水上活動時，要選擇有救生員之安全水域或游泳池，禁往公告禁止戲水之區域，萬一有人發生溺水狀況，請大聲呼救並撥打119求援，利用延伸物(竹竿、樹枝等)或拋送漂浮物(救生圈、浮木、救生浮標等)，給溺者進行搭救。

參與活動的大小朋友還能參加摸彩，獎項更有大型液晶電視、腳踏車、家樂福禮券等，讓民眾拿好康。活動報名從即日起到6/17號為止，民眾可洽新營，柳營，鹽水等第一大隊所屬8個消防分隊或查詢台南市政府消防局第一救災救護大隊粉絲專頁。

(中時 )