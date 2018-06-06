微風卡友購物節滿千送百 指定餐飲滿123元點數3倍送

微風廣場CHAUMET Attrape-moi系列戒指，195萬9000元。（微風提供）

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微風信義GIVENCHY經典抽繩MC3後背包，4萬4500元。（微風提供）
微風松高POLAR LIGHT TOM FORD太陽眼鏡原價1萬9500元、特價1萬725元，限量10副。（微風提供）
微風南京CONI白金極燦星空飾底乳SPF50 30ml（粉膚）＋礦物水潤CC霜SPF50 30ml，加贈水潤持色護脣膏，4.5g原價 4200元、特價 1500元，3.5折，限量50組。（微風提供）
6月7日至7月4日微風聯名卡透過行動支付包括APPLE PAY／SAMSUMG PAY／GOOGLE PAY在微風廣場／微風松高／微風南京3館單筆消費滿1388元，可兌換NBA鎖頭，數量有限，兌完為止。（微風提供）

入夏氣溫升高，百貨活動也跟著熱起來，微風廣場、微風信義、微風松高、微風南京明（7日）至7月4日舉辦微風卡友購物節，4館分別推出首4日滿千送百酬賓券回饋、卡友優惠活動、行動支付享好禮、來店禮等活動；其中，本月7日至30日憑微風積點禮遇會員資格，至各館指定餐飲櫃位刷聯邦銀行信用卡，單筆滿123元享會員點數3倍回饋。

各館首4日刷微風聯名卡單筆滿千送百門檻不一，微風廣場1F手表珠寶專櫃滿3萬送1500，1F國際精品、GF BOTTEGA VENETA滿2萬送2000，一般專櫃滿萬送千；微風信義高級珠寶滿3萬送1500，國際精品滿萬送900，國際名品/服飾/時尚家居滿5000送400，化妝品、香氛、流行運動滿3000送300，餐飲在加碼活動期間凡於國際精品、國際名品/服飾/時尚家居櫃位當日單筆消費達指定門檻，加碼贈餐飲100元抵用券；微風松高和微風南京皆為滿5000送500。

各館時尚話題新品齊備，微風廣場有CHAUMET-Attrape-moi系列戒指、BVLGARI-Serpenti、PIAGET-Extremely Piaget系列高級珠寶耳環等；微風信義有GIVENCHY-經典抽繩MC3後背包、MADISON-MOA熱帶厚底休閒鞋、Ed Hardy熱帶風情虎頭套裝等，兩館著重珠寶和精品。

微風松高有WAVE SHINE華麗森林金飾比基尼套組、POLAR LIGHT-TOM FORD太陽眼鏡、Bottega Verde夏日清爽系列保養；微風南京有CONI彩妝組合、GRATiAE手部全效修護組、TalYah歐西丹尼法國進口原裝保溼噴霧等保養品，最低35折起，兩館以夏季出遊和保養為主。

為讓購物同時享受品嘗美食、歡聚小酌的樂趣，微風廣場針對卡友加碼首4日「餐飲饗購go」活動，凡持微風聯名卡至指定餐飲專櫃消費享85折；六月每周六16時至18時有「周末微醺廣場」活動，可至麗泉廣場試飲各種不同美酒。（飲酒請勿過量）

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