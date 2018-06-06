李進勇投書 再度呼籲中央盡速開放農業外籍移工

斗六文旦採收期需要爬樹，老農夫與農婦力有未逮，果農經常因雇不到工人而哀嘆。（周麗蘭攝）

友善列印
中時

雲林縣嚴重農業缺工問題遲等不到中央開放農業外勞政策的曙光，縣長李進勇6日投書媒體呼籲中央盡速開放農業外籍移工，「過度的等待恐讓整個農業沒落」。

日前多名雲林縣議員質詢縣府解決農業缺工問題進度，得知農委會不同意開放農業外勞，痛斥坐辦公室的公務員不知人間疾苦。

李進勇6日投書媒體指出，雲林縣非法雇用外國人情形日益嚴重，106年裁罰非法工作之的外國人數有264人中從事農業工作高達214人，裁罰總金額高達1462萬元，外籍移工田間工作早就是公開秘密。

李進勇表示，雲林縣農地約8.4萬公頃，初估所缺乏基礎農業勞力每年多達6000人次，中央辦理「農業技術團」、「畜牧飼育團」、「農事服務團」、「學生打工」等相關補充人力政策，能夠留任下來的勞力屈指可數。

李進勇說，農田所缺的工人是基層勞力工，專業外籍移工的引將可使員培訓、管理更加方便，供需也更穩定，是目前舒緩人力荒直接有效方式。

他反問，政府2000年起開放引進外籍勞工，2013年全國外勞人數48萬9000人，106年增至67萬6千人，短短5年，外勞人數增加18萬7千人，反觀需長時間，且經常在烈日、高溫等環境下工作之農業勞力為何不開放？

他強調，農業缺工嚴重已到燃眉地步，過度等待恐讓整個農業沒落，籲請中央重視農業缺工問題，盡速開放農業外籍移工。

(中時 )

呂秀蓮諷民進黨執政下的台灣未來… 美商會發表《2018台灣白皮書》 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。