李進勇投書 再度呼籲中央盡速開放農業外籍移工

2018年06月06日 10:37 中時 周麗蘭

雲林縣嚴重農業缺工問題遲等不到中央開放農業外勞政策的曙光，縣長李進勇6日投書媒體呼籲中央盡速開放農業外籍移工，「過度的等待恐讓整個農業沒落」。

日前多名雲林縣議員質詢縣府解決農業缺工問題進度，得知農委會不同意開放農業外勞，痛斥坐辦公室的公務員不知人間疾苦。

李進勇6日投書媒體指出，雲林縣非法雇用外國人情形日益嚴重，106年裁罰非法工作之的外國人數有264人中從事農業工作高達214人，裁罰總金額高達1462萬元，外籍移工田間工作早就是公開秘密。

李進勇表示，雲林縣農地約8.4萬公頃，初估所缺乏基礎農業勞力每年多達6000人次，中央辦理「農業技術團」、「畜牧飼育團」、「農事服務團」、「學生打工」等相關補充人力政策，能夠留任下來的勞力屈指可數。

李進勇說，農田所缺的工人是基層勞力工，專業外籍移工的引將可使員培訓、管理更加方便，供需也更穩定，是目前舒緩人力荒直接有效方式。

他反問，政府2000年起開放引進外籍勞工，2013年全國外勞人數48萬9000人，106年增至67萬6千人，短短5年，外勞人數增加18萬7千人，反觀需長時間，且經常在烈日、高溫等環境下工作之農業勞力為何不開放？

他強調，農業缺工嚴重已到燃眉地步，過度等待恐讓整個農業沒落，籲請中央重視農業缺工問題，盡速開放農業外籍移工。

(中時 )