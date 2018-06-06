網球》出席冠軍晚宴 詹詠然：辛吉絲讓我變得更好

詹詠然在出席晚宴的時候表示，辛吉絲讓我變得更好。(摘自詹詠然臉書粉絲專頁)

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中時電子報

台灣網球女將詹詠然5號晚間，和瑞士退休名將辛吉絲（Martina Hingis）一同在巴黎出席ITF國際網球總會冠軍晚宴，上台領取2017年世界冠軍獎項，詹詠然是第一位獲此提名的中華台北選手，提到和辛吉絲的搭配，詹詠然說：「她能讓搭檔成為更好的球員。」

詹詠然與辛吉絲聯手奪得世界雙打球后，如今辛吉絲已退役了。(摘自詹詠然臉書粉絲專頁)

主持人細數兩人戰績，點名詹詠然是第一個獲ITF世界冠軍提名的選手之後，詹詠然和辛吉絲在歡呼聲緩緩步上舞台，主持人問和辛吉絲搭檔的感想，詹詠然回應：「辛吉絲非常棒，她是我小時候的偶像，從對手到去年一起合作、拿下許多冠軍，對我而言是一趟很精彩的旅程，希望對她也是。」

詹詠然與辛吉絲出席冠軍晚宴。(摘自詹詠然臉書粉絲頁)

詹詠然是辛吉絲退休前最後一個女雙搭檔，兩人在2017年9次打進決賽，全部順利拿下冠軍，奪冠軍百分百，其中包括美國網球公開賽，並一起達到年終世界第一，ITF也在去年底公佈2017年度世界冠軍獎項，辛吉絲風光退休。

詹詠然並說，辛吉絲能讓搭檔成為更好的球員，辛吉絲聽了這番真摯的感想，送上擁抱、親吻，氣氛相當溫馨，與會賓客的掌聲也更加熱烈。

詹詠然目前在法國網球賽奮戰，已經在混雙打進4強，創下個人法網混雙最佳成績，6號晚上和克羅埃西亞男搭檔多迪格（Ivan Dodig）登場混雙4強賽，希望再接再厲，朝個人本季第一座冠軍邁進，對手是第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）／哥倫比亞法拉(Robert Farah)。

(中時電子報)

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