宇舶表玩異材質 柚木上身

2018年06月06日 10:47 中時 陶福媛

宇舶表Big Bang Unico Italia Independent柚木腕表，售價127萬3000元。（HUBLOT提供）

放眼表界，宇舶表（HUBLOT）是最愛玩異材質的前衛腕表品牌之一，繼推出混凝土表殼的Classic Fusion都市叢林計時腕表之後，最近宇舶表與Italia Independent攜手合作，以柚木融合皇金表殼，打造推出的Big Bang Unico Italia Independent柚木腕表，異材質混搭，別具趣味。

Big Bang Unico Italia Independent柚木腕表的設計靈感，源自潮牌Italia Independent創辦人Lapo Elkann對航海的熱愛，柚木即是打造帆船的傳統板材，他大膽以柚木與皇金混搭，結合古典傳統與創新前衛，向他最愛的帆海運動致敬。

Lapo Elkann的祖父Gianni Agnelli是飛雅特前董座，也是義大利第一支帆船隊Azzurra的船主，他曾在九O年代以凱夫勒防彈碳纖維（Kevlar carbon）與眾多複合樹脂材質打造一艘名為Stealth號的帆船，創新前衛的技術設計，深深影響Lapo Elkann的設計風格。

這只以柚木打造的Big Bang Unico Italia Independent腕表，只在卡布里島的蔚藍海岸宇舶專賣店發表，全球限量100只。售價127萬3000元。

(中時 )