槍殺海陸上兵》 屋主：兒說要帶女友回家 竟是殺人犯

2018年06月06日 10:51 中時 莊曜聰

警方清晨在台南善化一處民宅逮捕洪偉智。(莊曜聰攝)

警方壓制洪偉智時留下的血跡。(莊曜聰攝)

梁姓屋主出示兒子留下的紙條，當時不知道女朋友指的是洪偉智。(莊曜聰)

日前在屏東槍殺海軍陸戰隊何姓上兵一案在逃的嫌犯洪偉智，今天凌晨在台南善化落網，刑事局南打中心和屏東縣警方拂曉攻堅，在一處透天民宅二樓房間逮獲正在熟睡的洪嫌，並隨即將人帶回高雄偵訊，梁姓屋主表示自己並不知情，兒子說要帶女朋友回家，沒想到竟是殺人通緝犯，他也相當驚慌。

洪偉智犯下槍擊案後就逃匿無蹤，沒想到竟是跑到台南投靠友人，刑事局南打中心和屏東縣警方循線追查，清晨6時許到台南善化胡厝寮一處透天民宅攻堅，屋主見到警方大陣仗嚇了一大跳，連忙讓警方上樓，洪偉智從睡夢中驚醒，還來不及反抗就被壓制，在他身上並無搜出作案槍枝，隨即將人帶回偵訊。

梁姓屋主表示，他的兒子昨天留下字條，表示女朋友人不舒服在房間休息，不要打擾她，梁姓屋主不以為意，但直到今天早上，發現房間冷氣還在運轉，他偷偷開門進去，發現竟是個不認識的男人睡在床上，他退出房間，樓下就傳來聲響，原來是大批警方前來，他讓警方上樓，後來才知道是通緝犯。

梁姓屋主喊冤，表示自己兒子經常出入監獄，平時也不常回家，而且明天也要入監服刑，對他的交友情況實在不清楚，從洪偉智進屋後他就未曾打過照面，就算見到，「新聞都打馬賽克，我哪知道是不是他。」

(中時 )