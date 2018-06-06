不捨阿嬤疼痛 大林慈濟研發「止痛雞尾酒療法」

2018年06月06日 10:42 中時 呂妍庭

嘉義縣大林慈濟醫院骨科醫師楊昌蓁因看到自己阿嬤在開完膝關節置換手術後，因疼痛難耐不想說話，讓家人感到心疼，為此開始帶領團隊廣為蒐集國外雞尾酒療法經驗，以數種止痛劑、麻醉與止血劑，不斷嘗試調配出最佳黃金比例，搭配手術研究出最佳治療方式，經過2年研究，果然大幅改善病患術後疼痛，讓病人術後4小時就能下床復健，不用再像傳統手術要臥床痛3天還下不了床。

楊昌蓁醫師表示，傳統人工膝關節置換在術後通常帶來劇烈疼痛，既使是微創手術，許多患者術後仍會感到疼痛難耐，許多人因擔心過程太痛苦而裹足不前，或是在術後因疼痛導致復健困難，進而影響復健的意願和成效，加上自己阿嬤也曾經歷痛苦痛，讓他開始鑽研如何找出膝關節置換術的「止痛雞尾酒療法」。

日前楊昌蓁與醫療團隊，以微創手術加上「止痛雞尾酒療法」，成功為一位76歲劉阿嬤完成右腿人工膝關節置換，不僅成功避免傳統手術術後劇烈疼痛與復健困難，阿嬤甚至在術後當天就下床走路，把握復健最佳黃金期，也預防靜脈栓塞等後遺症，尤其阿嬤經過復健，很快就能拿著助行器在菜園散步，更因復原狀況良好，回診時還特別詢問何時能開左腿？讓走路更靈活。

楊昌蓁解釋，這種治療是在置換人工膝關節後，隨即將調配好的「雞尾酒止痛劑」直接注入關節周邊，再進行傷口縫合，配合口服用藥，讓病人因疼痛減少願意下床，尤其病人在術後第1天就能經由練習讓膝蓋彎曲達到90度，符合出院評估標準項目之一，若是使用傳統手術，卻需要練習5到7天，才能達到一樣效果，顯見這種治療模式對飽受膝關節退化之苦病人來說，將是一大福音。

(中時 )